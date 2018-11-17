Doğu'da kar esareti başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Erzurum'da ölçüldü. Bölgede etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 30, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 35 santimetreye ulaştı.

Doğu'da kar yağışı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah erken ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Ağrı'da 0, diğer illerde sıfırın altında Kars'ta 2, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 1, Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Tunceli'de 8, Erzincan'da 5, Kars ve Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde 30, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 35, Yanlızçam Kayak Merkezi'nde 3, kent merkezlerinde Erzurum'da 7, Erzincan'da 6, Ardahan'da 5, Ağrı'da 2, Iğdır'da 1 santimetre kaydedildi. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sivas'ın Hafik ilçesi'nde, kar yağışının ardından Hafik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

Sivas'ın Hafik ilçesi'nde, kar yağışının ardından küçükbaş hayvan sahipleri sürülerini yaylalardan ilçe merkezindeki ahırlarını getirmeye başladı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Küpe Dağı ve eteklerindeki 2 bin 219 kilometrekarelik alana kurulu Kuğulu Park, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Kentte kar nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için Karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.

Polis ekipleri söz konusu yollarda kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi yüzünden tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücülerini uyararak, bir süre yol kenarında havanın düzelmesini beklemelerini istedi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan 5 çoban ve 300 küçükbaş hayvan, belediye arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hayvanları otlatmak için yaz aylarından bu yana bin 500 metre rakımlı Büyük Yayla mevkisinde bulunan çobanlar, dün gece şiddetlenen kar yağışı sonrası 300 hayvandan oluşan sürülerini ilçe merkezine götürmek istedi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ve dondurucu soğuğun görüldüğü bölgede hayvanların yürüyerek ilçeye ulaşmasının mümkün olmaması üzerine bölgeye kamyon çağrıldı.

Kamyonların kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Demirci Belediyesi Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi.

Belediye ekiplerinin kapanan yolları açması sonrası bölgeye gönderilen 2 kamyonla yaklaşık 300 hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Donma tehlikesi geçiren bazı hayvanlar iş makinesiyle kamyona yüklendi, yeni doğan kuzular da battaniyelere sarıldı.

Hayvanların sahibi Ethem Sayın, soğuk nedeniyle hayvanların telef olma tehlikesi geçirdiğini, zamanında müdahale nedeniyle ekiplere minnettar olduklarını belirtti.

Çobanlardan Bilal Varol, köye dönmek için dün gece hazırlık yaptıklarını ancak sabah yoğun kar yağışı nedeniyle sürüyü güdemediklerini ifade etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na giden turistleri taşıyan minibüs kardan dolayı yolda mahsur kaldı. Alınan bilgiye göre, Adıyaman'dan yola çıkan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na gitmek isteyen turist kafilesini taşıyan Mehmet Yılmaz idaresindeki 02 HE 032 plakalı minibüs, dağa yaklaşık 500 metre kala, kardan dolayı mahsur kaldı. O sırada yoldan geçen ve ismi öğrenilemeyen bir polis memuru, otomobilindeki kar zincirini minibüsün tekerlerine taktı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüs yoluna devam etti. Minibüsteki turist kafilesi, yardımsever polis memuruna teşekkür etti. Nemrut'un zirvesindeki heykelleri beyazlar içerisinde görmek isteyen turistler, kar engeline rağmen zirveye ulaştı.

Kar yağışı Malatya'nın tarihi ve turistik ilçesi Darende’yi beyaza bürüdü.