Doğu'da kış bastırdı

Bitlis'te kar yağışından dolayı 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş ve Bitlis'te 37 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

1 / 7 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalara başladığını, kısa sürede yolların açılacağını söyledi.

2 / 7 Bu arada hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere götüren besiciler de kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Merkeze bağlı Karlıdere köyünde besici Halis Demir, yağışın başlamasının ardından hayvanlarını zarar görmemesi için ahıra geri getirmek zorunda kaldığını ifade etti.

3 / 7 Bitlis'te iki gündür etkili olan sağanağın gece saatlerinde yerini kara bırakmasıyla kent merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, mevsimin ilk karına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kar ve sis nedeniyle Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde görüş mesafesinde düşüş oldu.

4 / 7 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kentte kar yağışından dolayı 5 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların başlatıldığını anlatan Aydoğdu, "Köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına başladı. İl genelindeki 350 köy ve 293 mezrada bugün itibarıyla karla mücadele çalışması başlattık. 9 şantiyede 90 personel ve 63 iş makinesi ile bu yıl karla mücadele çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

5 / 7 Van'da dün gece yüksek kesimlerde başlayan kar, kırsal yerlerde de etkisini gösterdi.

6 / 7 Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçiti'nde kar nedeniyle zaman zaman kapanan karayolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açıldı.