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Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı

04.04.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda Doğu'da Erzurum, Ağrı ve Kars'ta bir haftada vaka sayıları ikiye katlandı. Vaka sayısı en fazla olan il 100 binde 321,20 ile Erzincan oldu. Vaka oranların artması ile birlikte hafta sonu iş yerlerinde sadece paket servisi yapabilen esnaf da halkı duyarlı olmaya davet etti.

Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı haftalık verilere göre, Doğu Anadolu Bölgesindeki birçok ilde vaka sayılarının arttığı gözlendi. 20-26 Mart haftalık vaka sayılarını gösteren tabloda Erzurum 100 binde 118,95 iken bu hafta vaka sayısı ikiye katlanarak 245,16'ya çıktı. Ağrı ve Kars da vaka sayılarının ikiye katlandığı iller arasında yerini aldı. Geçen hafta Ağrı'da yüz binde 59,02 olan vaka sayısı bu hafta 121,96'yı gördü. Kars'ta ise 55,80 olan vaka sayısı 106,34'ü buldu. Iğdır, Ardahan ve Muş'ta da vaka sayılarında artış görüldü. Iğdır'da 145,05 olan vaka oranı 1 haftada 225,52'ye yükseldi. Ardahan'da da durum değişmedi. Kentte 134,15 olan vaka sayısı 185,11 buldu. Sarı kategoride yer alan Muş'ta ise geçen hafta 33,57 olan vaka sayısı 54,49 oldu.

ESNAF HALKI DUYARLI OLMALARI KONUSUNDA UYARDI

Vaka oranlarının tavan yapması ile hafta sonu iş yerlerinde sadece paket servisi yapabilen esnaf, halkı duyarlı olmaları konusunda uyardı. Cağ kebabı işletmecisi Emre Tanhaş, "Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını unutmayalım. Bunları yapmadığımız takdirde bizlerin iş yerleri kapanıyor. Gece-gündüz demeden Covid-19 ile savaşan sağlık çalışanlarının emeğine yazık. Üç kuralı uygulamadığımız için yaşamlarını yitirenler var. Hastalığı yok etmezsek bunun faturasını herkes çok ağır öder" diye konuştu.

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi hafta sonu sokak kısıtlaması da fırsat bilinerek cumartesi günü olduğu gibi bugün de cadde ve sokaklar, özel solüsyonlarla hazırlanan köpüklü ve tazyikli su ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkandı.

(DHA)

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