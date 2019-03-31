Doğu'da vatandaşlar sandığa kar yağışı altında gidiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösteriyor.

Doğu'da kar yağışı oy kullanmaya gidiyorlar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapıldığı bugün bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olduğu bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 2, Ağrı'da sıfır, Erzurum ve Kars'ta sıfırın altında 2, Ardahan'da sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 9, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Ardahan'da 2, Kars'ta 1 olacağı tahmin ediliyor.