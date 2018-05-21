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Doğu Demirkol'dan Demet Akalın'a bomba gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 20:54 | Son Güncelleme

Ahlat Ağacı filmiyle son dönemin en çok merak edilen ismi haline gelen Doğu Demirkol'dan bomba bir paylaşım geldi. Demet Akalın'a gönderme yapan Doğu Demirkol'un paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Doğu Demirkol'dan Demet Akalın'a bomba gönderme

Cannes Film Festivali'nde "Kimsin ya kızı kapamışsın! Cidden tanımıyorum kim bu? Yönetmeni de kapatmış" şeklinde paylaşım yapan Demet Akalın'a Doğu Demirkol'dan birkaç gün sonra yanıt geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Doğu Demirkol, Eiffel kulesinin önüne geçerek yanıt verdi. Kendisiyle dalga geçen oyuncu fotoğrafının üzerine çarpı koyarak "Eiffel'i de kapatmış! Kim bu!" yazarak paylaşımda bulundu. Sosyal medyanın gündemine oturan Doğu Demirkol'un paylaşımı şöyle:

dogu

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doğu demirkol demet akalın

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