Doğu Demirkol'dan Demet Akalın'a bomba gönderme

Cannes Film Festivali'nde "Kimsin ya kızı kapamışsın! Cidden tanımıyorum kim bu? Yönetmeni de kapatmış" şeklinde paylaşım yapan Demet Akalın'a Doğu Demirkol'dan birkaç gün sonra yanıt geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Doğu Demirkol, Eiffel kulesinin önüne geçerek yanıt verdi. Kendisiyle dalga geçen oyuncu fotoğrafının üzerine çarpı koyarak "Eiffel'i de kapatmış! Kim bu!" yazarak paylaşımda bulundu. Sosyal medyanın gündemine oturan Doğu Demirkol'un paylaşımı şöyle:





