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Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş nereli ve kaç yaşında?

08.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Bülent Serttaş, program tanıtımının Star TV'de yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı, Doğu Demirkol ile Alelade Show'da 'Bodrum Akşamları', 'Haber Gelmiyor Yardan', 'Güldalım', 'İkimiz de Bilemedik' gibi sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Bülent Serttaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Bülent Serttaş'ın hayatı ve biyografisi...

Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş nereli ve kaç yaşında?

Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Bülent Serttaş 8 Ekim Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Doğu Demirkol ile Alelade Show'u izleyenler yine eğlenceye doyacak. Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş nereli ve kaç yaşında?

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş 18 Kasım 1965 yılında Elazığ'da dünyaya geldi.

Bülent Serttaş 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW'UN KONUĞU BÜLENT SERTTAŞ EVLİ Mİ?

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

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