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Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol aslen nereli, kaç yaşında?

02.01.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan yeni eğlence programı 'Maske Kimsin Sen?' bu akşam ekranlarda ilk bölümüyle başladı. İlgiyle takip edilen programa ünlü sanatçılar çeşitli kostümlerle şarkı söyleyecek. Peki Maske Kimsin Sen yarışmasının jüri üyelerinden Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol aslen nereli, kaç yaşında? İşte hayatı...

Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol aslen nereli, kaç yaşında?

Dünya çapında ünlü eğlence programı olarak bilinen 'The Masked Singer'in Türkiye versiyonu bu akşam FOX TV ekranlarında başladı. İlk bölümden yoğun ilgi gösterilen program Maske Kimsin Sen adıyla yayınlanıyor. Ünlü isimlerin jüriliği üstlendiği yarışmada Doğu Demirkol'un hayatı ve kim olduğu merak edildi. Peki Doğu Demirkol kimdir?

'MASKE KİMSİN SEN?' JÜRİSİ DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

6 Eylül 1985 tarihinde Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da doğan Aydın Doğu Demirkol, ortaokulu Amasya'da liseyi de Ankara'da bitirmiştir. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tamamlamış olan Doğu Demirkol, daha önce sosyal medyadan çeşitli komedi video çalışmaları yapmıştır. 2012 senesinde Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan Doğu Demirkol, 2016’da BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yapmştır. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür Show’a konuk olarak katılarak kısa bir stand-up gösterisi yapmıştır. Demirkol, Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha pek çok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri de yapmıştır.

2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde hayat verdiği 'Zafer' karakteri ile sinema hayatına adım atan Doğu Demirkol, aynı sene İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde 'Sinan Karasu' karakteriyle başrolde yer almıştır.

2020 yılında ise TRT 1'de 19 bölüm yayınlanan Tutunamayanlar adındaki dizide 'Tarık Şakrak' karakterine hayat veren Doğu Demirkol, aynı sene İbrahim Büyükak'ın senaryonusunu kaleme aldığı Bayi Toplantısı filminde 'Adem Ballı' karakterini canlandırmıştır.

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Doğu Demirkol
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