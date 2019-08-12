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Doğu Ekspresi, Balkanlar ve Çin'den gelecek turistleri taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Yabancı turistlerin Türkiye'nin doğusundan batısına tüm güzelliklerini keşfetmeleri amacıyla Turistik Doğu Ekspresi'nden yararlanılması öngörülüyor - Türk Hava Yolları, TCDD Taşımacılık ve Raytur arasındaki görüşmelerin ardından sonbaharda başlatılması düşünülen turlara Balkanlar ve Çin'den gelecek 50 bini aşkın turistin katılımı bekleniyor

EDA ÖZDENER - Ankara-Kars arasında hizmet veren turistik Doğu Ekspresi ile Balkanlar ve Çin'den gelecek 50 bini aşkın turistin taşınması öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yabancı turistlerin doğudan batıya Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmelerinin Doğu Ekspresi ile sağlanması için Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık ve Raytur arasında görüşmeler sürdürülüyor.

Mayıs sonunda seferlerine başlayan turistik tren, Ankara-Kars güzergahı boyunca Sivas, Divriği, İliç, Erzincan ve Erzurum'da durarak yolcularına tarihi ve turistik yerleri gezme imkanı sunuyor.

THY'nin Çin ve Balkan ülkelerinden getireceği turistler bu ekspresle hem Türkiye'nin doğusunu gezecek hem de yüksek hızlı tren (YHT) aktarmasıyla Konya ve Eskişehir'i görebilecek. Tur kapsamında Ankara, İstanbul ve Kapadokya da yer alacak.

Çinlilere yönelik tur, turistlerin THY'ye ait uçaklarla Kars'a getirilmesiyle başlayacak. Buradan turistik Doğu Ekspresi'ne binecek yolcular, güzergahtaki tarihi ve turistik mekanları ziyaret edip doğa sporları yapabilecek.

Turistler için Ankara'dan YHT ile günübirlik Konya ve Eskişehir gezileri yapılması da öngörülüyor.

Tur kafilesinin YHT ile gideceği bir başka nokta olan İstanbul'daki gezilerinin ardından THY uçakları ile yeniden Çin'e ulaştırılmaları planlanıyor.

Balkan ülkelerinden THY ile İstanbul'a gelecek turistler ise önce Kapadokya'yı gezecek. Doğu Ekspresi'ne Kayseri'den binecek turistler, Sivas, Divriği, Erzurum ve Erzincan'ı gezdikten sonra Kars'a ulaşacak. Turistler buradan THY'ye ait uçaklarla ülkelerine dönecek.

Sonbaharda başlaması öngörülen tur kapsamında Balkanlardan ve Çin'den gelecek 50 bini aşkın turistin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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Balkanlar çin Raytur Turistik Doğu Ekspresi

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