Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır?

Doğu Ekspresi bu yılın kış seferlerine başladı. Talebin oldukça yoğun olduğu Doğu Ekspresi, rotasındaki mükemmel manzaralarla yolcuları bambaşka dünyalara götürüyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinin kış görüntüsünü merak eden insanlar bir an önce bilet alabilmek için sabırsızlanıyor. Yolculuk toplamda 26 saat sürdüğü için yolcular genelde yataklı vagonları tercih ediyor. Doğu Ekspresi'ne gerek gençler gerekse de aileler tarafından talebin oldukça fazla olduğu görülüyor. Ülkemizin doğal güzelliklerini gözler önüne seren bu nadide sefer için biletler satışa çıktığı anda kısa süre içinde tükenebiliyor.

Bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıması planlanıyor. 2021-2022 döneminde ise 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıdı.

Doğu Ekspresi Ankara- Kars- Ankara arasında her gün sefer düzenlemekte ve pulman, örtülü kuşetli ve yemekli olmak üzere üç vagondan oluşmaktadır.

Bir seferini yaklaşık 26 saatte tamamlayan Doğu Ekspresi'nin rotası Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve son olarak Kars'tır. Dönüşü yine aynı şehirlerden geçerek yapmaktadır.

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Doğu Espresi ile seyahat etmek isteyenler biletlerini TCDD sitesinden online olarak alabilir ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla bilet temin edebilirler. Online bilet almak isteyen yolcular aşağıdaki linkten Doğu Ekspresi bilet sayfasına ulaşabilirler.

https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/view/eybis/tnmGenel/tcddWebContent.jsf



