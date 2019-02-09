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Doğu Ekspresi biletleri satışı KDK’ya şikâyet konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Son günlerin popüler gezi rotalarından olan Doğu Ekspresi biletlerinin satışı “Kamuya Açıklık İlkesi” ihlal edildi iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikâyet konusu oldu.Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurularda Devlet Demiryolları tarafından satışa sunulan, Ankara - Kars arasında sefer yapan ve kamuoyunda Doğu Ekspresi olarak adlandırılan seferlerin biletlerinin bulunamadığı ifade edilerek şikâyet edildi.Vatandaş: “Seyahat Özgürlüğü ve Kamuya Açıklık İlkesi ihlal Ediliyor”Yapılan başvurularda vatandaşlar Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini savundular.

Son günlerin popüler gezi rotalarından olan Doğu Ekspresi biletlerinin satışı “Kamuya Açıklık İlkesi” ihlal edildi iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikâyet konusu oldu.
Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurularda Devlet Demiryolları tarafından satışa sunulan, Ankara - Kars arasında sefer yapan ve kamuoyunda Doğu Ekspresi olarak adlandırılan seferlerin biletlerinin bulunamadığı ifade edilerek şikâyet edildi.
Vatandaş: “Seyahat Özgürlüğü ve Kamuya Açıklık İlkesi ihlal Ediliyor”
Yapılan başvurularda vatandaşlar Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini savundular. Devlet Demiryollarına bu konuda taleplerini ilettiklerini söyleyen bazı vatandaşlar ise kurum tarafından “Bütün bilgiler internet sitemizde” cevabıyla karşılaştıklarını ifade ettiler. Kamu Denetçiliği Kurumu’na gelen şikâyet başvurularında Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğu bilgisi yer aldı. Vatandaşlar biletlerin satışa çıkacağı günün bilindiğini ancak biletlerin bazen 23:50 bazen 01:00 gibi gecenin geç saatlerinde bazen de 04:00, 03:20 gibi sabaha karşı satışa sunulduğunu dolayısıyla bilet alabilmek için 24 saat bilgisayar başında hiç uyumadan beklemek gerektiğini belirttiler. Başvurucu vatandaşlar, Devlet Demiryollarının bilet satış saatini kamuoyuna duyurmayarak “kamuya açıklık ilkesini” ihlal ettiklerini söylediler.
Kamu Denetçiliği Kurumu’na Doğu Ekspresi bileti alamadıkları için şikâyet eden bazı vatandaşlar ise kurumun bilet satış saatini genel müdürlükleri aracılığıyla bazı vatandaşlara bildirdiklerini dolayısıyla haksız bir şekilde bilet alamayarak mağdur edildiklerini ifade ettiler. Başvuru sahibi vatandaşlar Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ilgili idareyle görüşerek bilet satışlarının tarihi yanında satışa çıkacağı saati de şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmasını talep ettiler. Başvurular Ombudsman tarafından incelenmeye alındı.

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