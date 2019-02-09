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"Doğu Ekspresi" biletleri satışı KDK'ye şikayet konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

"Doğu Ekspresi" biletlerinin satışı "Kamuya Açıklık İlkesi"nin ihlal edildiği iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet konusu oldu

"Doğu Ekspresi" biletlerinin satışı, "Kamuya Açıklık İlkesi"nin ihlal edildiği iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet konusu oldu.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Devlet Demiryolları tarafından satışa sunulan, Ankara-Kars arasında sefer yapan ve "Doğu Ekspresi" olarak bilinen seferler, biletlerin temin edilemediği iddiasıyla vatandaşlar tarafından şikayet edildi.

Başvurularda vatandaşlar, Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını, bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri sürdüler. Devlet Demiryollarına bu konuda taleplerini ilettiklerini belirten bazı vatandaşlar ise kurum tarafından "Bütün bilgiler internet sitemizde" cevabıyla karşılaştıklarını ifade ettiler.

Kamu Denetçiliği Kurumuna gelen şikayet başvurularında, Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğu, ancak biletlerin satış saatlerin verilmediği belirtildi.

Başvurucu vatandaşlar, Devlet Demiryollarının, bilet satış saatini kamuoyuna duyurmayarak "kamuya açıklık ilkesini" ihlal ettiğini savundular.

Kamu Denetçiliği Kurumuna Doğu Ekspresi bileti alamadıkları için şikayette bulunan bazı vatandaşlar ise kurumun, bilet satış saatini genel müdürlükleri aracılığıyla bazı vatandaşlara bildirdiğini, haksız bir şekilde bilet alamayarak mağdur edildiklerini ifade ettiler.

Vatandaşlar, bilet satış tarihi ve saatinin şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmasını talep ederken şikayetin Ombudsman tarafından incelemeye alındığı ifade edildi.

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Doğu Ekspresi Kamu Denetçiliği Kurumu KDK

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