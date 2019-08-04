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Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 20:22 | Son Güncelleme

Doğu Ekspresi Kars’ta, köprü üzerinde oyun oynayan 13 yaşındaki engelli çocuğa çarptı.

Doğu Ekspresi Kars’ta, köprü üzerinde oyun oynayan 13 yaşındaki engelli çocuğa çarptı. Trenin çarptığı çocuk köprüden düştü. Yaralanan çocuk tedavi altına alınırken köprüde oyuncak arabası kaldı.

Kaza, Merkez Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara’dan Kars’a yolcu taşıyan Doğu Ekspresi köprüden geçtiği esnada köprü üzerinde oyuncak arabalarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki M.T.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle köprüden düşen M.T. yaralandı. Vatandaşların bağırmasıyla makinist treni durdurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T.’yi düştüğü kanaldan çıkararak ambulansa taşıdı. M.T. daha sonra ambulans ile Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan M.T.’nin bacağında kırık olduğu ve çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

“Oyuncak arabası olay yerinde kaldı”
Öte yandan trenin geldiği esnada oyun oynayan ve engelli olduğu belirtilen M.T.’nin oynadığı oyuncak arabalardan birisi kanala düşerken, birisi de köprü üzerinde kaldı. Olay Yeri İnceleme ekibinin işlemlerinin ardından Doğu Ekspresi yoluna devam etti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı

Doğu Ekspresi çocuğa çarptı
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