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Doğu Ekspresi ile baharda yolculuk bir başka güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, ilkbaharda güzel manzaralar eşliğinde yolculuk imkanı sunuyor - Yolculardan Ömer Çolak: - "İlkbaharda her yer yemyeşil, dere ve akarsular görüyorum, çok farklı kuş türleri görebiliyorum"

FIRAT ÖZDEMİR - Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi treni, baharın gelmesiyle doğanın muhteşem manzarası eşliğinde yolcularına unutulmaz anılar yaşatıyor.

Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan ve Erzurum illerini içeren Türkiye'nin en eski hatlarından olan seferini ortalama 25 saat sonra Kars'ta tamamlıyor.

Yolculukların sosyal medyada çokça paylaşılmasıyla sıra dışı tatil seçeneklerinden biri olarak dikkati çeken Doğu Ekspresi, kış mevsiminde beyaz örtüyle kaplı olan ve baharın gelmesiyle farklı güzelliğe bürünen doğanın muhteşem manzarasını yolcularına sunuyor.

Hat üzerindeki uçsuz bucaksız ova ve çeşitli renklere sahip çiçeklerin kapladığı arazilerin yanı sıra dere, akarsu ve tepelerinde karların olduğu yüksek dağların oluşturduğu manzarayı yolcularına seyrettiren Doğu Ekspresi, kış mevsiminde olduğu gibi bahar mevsiminde de her yaştan insana unutulmaz bir yolculuk yaşatıyor.

İç turizmin artırılması amacıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi ise ilk seferini 29 Mayıs'ta gerçekleştirecek.

Üniversite öğrencisi Ömer Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tren, otobüs seyahatlerini ve uzun yolculuğa çıkmayı çok sevdiğini söyledi.

Uçak yerine Doğu Ekspresi treniyle birçok yeri görerek Kars'a gittiğini ifade eden Çolak, "Doğu Ekspresi'ni araştırdım ve bilet bulmanın ne kadar zor olduğunu öğrendim. İlkbahar aylarında Doğu Ekspresi yolculuğu yapan ve yolculuğu çok sevdiğini söyleyenler var. Ben de bilet bulabildim ve bahar ayındaki yolculuğu herkese öneriyorum." dedi.

- "Doğu Ekspresi ölmeden önce kesinlikle denenmeli"

Çolak, ilkbahar mevsiminde Doğu Ekspresi treni yolculuğunun hoşuna gittiğini belirterek, "İlkbaharda her yer yemyeşil, dere ve akarsular görüyorum, çok farklı kuş türleri görebiliyorum. Muhabbet kuşu besliyorum ve yolcuk esnasında beslediğim kuştan daha güzel bir kuş türü gördüm. Doğu Ekspresi ölmeden önce kesinlikle denenmeli." ifadelerini kullandı.

Çolak, yılın her mevsiminde bu eşsiz manzaranın deneyimlenmesi gerektiğini söyledi.

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Doğu Ekspresi Erzurum ilkbahar manzarası Kars tren yolculuğu

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