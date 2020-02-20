Doğu Ekspresi ile karlar diyarına rüya gibi yolculuk

TCDD Taşımacılık AŞ'nin son yıllarda oldukça rağbet gören seferlerinden Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars rotasıda, özellikle kış aylarında yer bulmak neredeyse imkansız. Misafirlerini 25 saatlik yolculukta, güzergahtaki eşsiz manzaralar içinde masalsı yolculuğa çıkartan Doğu Ekspresi'nde eğlenceli anlar yaşanıyor.

Manzara izleyip, trendeki etkinliklere katılıyorlar

Ankara'dan hareket edip karın beyaza bürüdüğü Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında ilerleyen tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı olan Kars'a ulaşıyor. Yolculukta birbirinden güzel manzarayı izleyip trende farklı etkinliklere katılan yolcular, keyifle vakit geçiriyor.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Ankara-Kars hattında hizmete sunduğu Turistik Doğu Ekspresi ile aynı hatta faaliyet gösteren Doğu Ekspresinde kompartımanındaki rengarenk led ışıklarla aydınlatılan pencerelerden daşırıdaki ilginç manzaraları izleyen yolcular, şarkılarla türkülerle seyahatlerini unutulmaz hale getiriyor.

'GÖZÜMÜ CAMDAN AYIRAMADIM' İstanbul'dan Ankara'ya gelip Doğu Ekspresi ile Kars'a ulaşan Ayşe Gürleyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankara'dan başlayan yolculuğumuz Kars'ta sonra erdi, gerçekten masalsı bir yolculuktu. 3 senedir bu masalsı yolculuğu yapmak için fırsat yaratmaya çalıştım. Herkesin içi rahat olabilir, temizlik konusunda ben çok memnun kaldım, olabildiğinin en iyisiydi beklentilerimin üzerinde bir yolculuk geçti." dedi.

Gürleyen, yolculukta yeni arkadaşlıklar edindiklerini ve doğa harikası kar coğrafyasında yolculuk yapmanın mutluluğu yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yolculuk çok güzeldi, hiç sıkılmadık, şimdi 25 saat daha olsa yolculuk yapabilirim, amacım bu yolculuğu yaşamaktı. Çok mutluyum, çok keyifli geçti, her anı yaşayarak gidiyorum. Vagonda çok arkadaş edindik, oturduk muhabbet ettik, insanlarla kaynaştık, turla gelmediğimiz halde çok güzel arkadaşlıklar edindik. Yolculuk kar manzarasıyla çok güzeldi. Erzincan, Erzurum çok güzeldi. Gözümü hiç camdan ayıramadım, muhteşemdi, İstanbul'da metropol şehirlerde göremediğiniz manzaraları görüyorsunuz, farklı bir yerde büyülü bir şehirdesiniz gibi. Değişik masalsı bir yolculuk yapıyoruz."

Yolculardan Aslı Taşköprü ise Ankara'dan yolculuğa başladıklarını ve Kars'a gelene kadar arkadaşlıklar edindiğini ifade ederek, "Benim için Doğu Ekspresi yolculuğu doğum günü hediyesi gibi. Senelerdir çok istiyorduk, bir türlü gerçekleştiremedik, şimdi o şansı yakaladık, herkese tavsiye ediyorum, inanılmaz bir yolculuk. Yolculukta fotoğraf çektik ve anı yaşadık, çok güzeldi." diye konuştu.

'DOĞU EKSPRESİ KIŞIN DAHA GÜZEL' Trenle yolculuk yapan 72 yaşındaki Mehmet Gençaslan da Kayseri'den Erzurum'a tarihi yerleri gezmek için geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'yi geziyorum, öğrenciliğimden beri Türkiye'de ayak basmadığım yer yok. Bu sene Doğu Ekspresi ve kış mevsiminin güzelliklerini görmek için bu treni tercih ettim. Yolculuk esnasında kış güzellikleri ve tabiat farklılıkları açısından çeşitli yerler ve güzellikler var, manzaralar gayet güzel. Bana göre Doğu Ekspresi kışın daha güzel, hava güzel olduğu sürece manzara gayet güzel."

Tuba Köroğlu ise Doğu Ekspresi ile yolculuğun beklediğinden daha güzel geçtiğini belirterek duygularını şöyle dile getirdi:

"Grup olarak çok beğendik, yolculuk rüya gibiydi. Vagonda yatıyorsun, dışarıya bakıyorsun kar yağmış, görüntü harika. Çok güzel bir yolculuk oldu, rüya gibiydi, kelimelere dökemiyorum. İlk defa böyle bir organizasyona katıldık, bembeyaz araziler, uçsuz bucaksız genişliğin yanında o çam ağaçlarının güzelliği, tren döndüğünde trenin görüntüsü ve doğanın durumu harikaydı."