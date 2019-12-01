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Doğu Ekspresi ile yardım dağıtmaya geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

ANKARA'dan yola çıkan 'Sevgi Ekspresi' projesi kapsamında, Doğu Ekspresi ile yola çıkıp, Kars'ın Selim ilçesine gelen 180 kişilik grup, öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giysi dağıttı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ANKARA'dan yola çıkan 'Sevgi Ekspresi' projesi kapsamında, Doğu Ekspresi ile yola çıkıp, Kars'ın Selim ilçesine gelen 180 kişilik grup, öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giysi dağıttı. Proje sorumlusu Gölge Kaya, "'Sevgi Ekspresi' ismini verdiğimiz projeyle Kars'tayız, bu ilk değil, son da olmayacak, dünyayı sevgi kurtaracak" dedi.

Karslı müzisyen Gölge Kaya öncülüğünde Ankara'da bir araya gelen 180 kişilik grup, Doğu Ekspresi ile yola çıktı. Trenle süren yolculuğun ardından Kars'a ulaşan 180 kişi, 'Sevgi Ekspresi, 180 gezgin sevgi taşıyor' sloganıyla Selim ilçesine gitti. İlçede daha önce belirlenen okullara giden gezginler, öğrencilerle oyunlar oynadı, halay çekti. Tiyatro ve palyaço gösterileriyle öğrencilerin yüzlerini boyayan sevgi gezginleri, daha sonra yanlarında getirdikleri oyuncak ve kırtasiye malzemelerini dağıttı. Gün boyu süren etkinlikte duygularını dile getiren öğrenciler, ağabey ve ablalarına kendileriyle kurdukları gönül köprüsü, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Çok mutlu olduklarını da belirten öğrenciler, eğlendiklerini, unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getirerek, kendileri de büyüdüklerinde benzer organizasyonlar yapmak istediklerini kaydetti.

Proje sorumlusu Gölge Kaya, 81 ilden katılımcının olduğunu söyleyerek, sırt çantalarında köy çocukları için yardım malzemeleri ve yüreklerinde sevgiyle Kars’a geldiklerini, 'Sevgi Ekspresi' ismini verdikleri projenin ilk değil, son da olmayacağını vurguladı. 'Dünyayı sevgi kurtaracak' diyen Gölge Kaya, Doğu Ekspresinde kaynaşarak, şarkılar söyleyerek Kars'a geldiklerini, şimdi de çocukları mutlu etmenin hazzıyla geri döneceklerini anlattı.

İstanbul’dan programa katılan Mehmet Gülbazfidan, "Öncelikle bu sosyal sorumluluk projesini organize eden Gölge Kaya arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelen insanların hepsi gerçekten yüreklerinde sevgi getirdi. Sırtlarında güzel hediyeler getirdi. Ankara’dan çıkıp Kars’ta olmak çok güzel bir duygu. Ve bizler bugün inanılmaz bir mutluluk paylaştık. Bundan sonraki etkinliklerde de bulunacağız. Daha çok insana ulaşmayı tercih ediyoruz. Çünkü bu mutluğun peşi bırakılmaz. Dünyayı iyilik kurtaracak, mutluluk paylaştıkça çoğalır" diye konuştu.

Gezen Tayfa Platformu yöneticilerinden Cemile Dallı da şunları söyledi:

"Çocuklarımızın temel ihtiyaçları kırtasiye, eldiven, bere, atkılarla yola çıktık. Onları mutlu etmek adına ufak tefek hediyelerimiz ve oyuncaklarımızı da getirdik. Hem onlara bu hayat koşullarında yardımcı olmak, hem de onları mutlu edebilmek için çok güzel bir yolculukla Kars’a geldik. Oları mutlu edebildiğimize de inanıyorum. Umarım onlar gerçekten mutlu olmuştur ve biz amacımıza ulaşmışızdır. Durmadan, yılmadan aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. İlk değildir, son da olmayacak."

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