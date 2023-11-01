HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Bakan Uraloğlu açıkladı! 2023 Doğu Ekspresi durakları ve saatleri

Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Bakan Uraloğlu açıkladı! 2023 Doğu Ekspresi durakları ve saatleri

01.11.2023 15:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Ekspresi seferleri ve bilet fiyatları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi yataklı vagon bilet fiyatları ile istasyon ve kalkış saatlerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2023 Doğu Ekspresi durakları ve saatleri...

Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Bakan Uraloğlu açıkladı! 2023 Doğu Ekspresi durakları ve saatleri

Doğu Ekspresi seferler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya dair yaptığı açıklamanın ardından internette araştırılıyor. Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. İşte, 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları, kalkış saatleri ve duraklar...

DOĞU EKSPRESİ İLK SEFER NE ZAMAN?

Doğu Ekspres seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl turistik Doğu Ekspres seferlerinin 11 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara’dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak.”

DOĞU EKPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişiyor.

Düşük dönem oda ücreti 6 bin TL, normal dönem oda ücreti 8 bin TL ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 TL olarak uygulanacak.

Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti.

Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebiliyor fakat buna ek olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.

DOĞU EKSPRESİ KALKIŞ SAATLERİ

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Togg CEO'su Gürcan Karakaş: "Bizim yaptığımız 4 teker üzerinde giden bir bilgisayar"Togg CEO'su Gürcan Karakaş: "Bizim yaptığımız 4 teker üzerinde giden bir bilgisayar"
Elon Musk'tan Threads: "Zuck'ın kendisi yapmıyor"Elon Musk'tan Threads: "Zuck'ın kendisi yapmıyor"
Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındıGazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi doğu ekspresi bilet fiyatları doğu ekspresi fiyatları tcdd doğu ekspresi turistik doğu ekspresi doğu ekspresi tren

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.