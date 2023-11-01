Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Bakan Uraloğlu açıkladı! 2023 Doğu Ekspresi durakları ve saatleri

Doğu Ekspresi seferler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya dair yaptığı açıklamanın ardından internette araştırılıyor. Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. İşte, 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları, kalkış saatleri ve duraklar...

DOĞU EKSPRESİ İLK SEFER NE ZAMAN?

Doğu Ekspres seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl turistik Doğu Ekspres seferlerinin 11 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara’dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak.”

DOĞU EKPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişiyor.

Düşük dönem oda ücreti 6 bin TL, normal dönem oda ücreti 8 bin TL ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 TL olarak uygulanacak.

Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti.

Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebiliyor fakat buna ek olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.

DOĞU EKSPRESİ KALKIŞ SAATLERİ

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı.





