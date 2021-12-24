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  4. Doğu Ekspresi'nde korku dolu anlar! Fotoğraf çekerken trenden düştü

Doğu Ekspresi'nde korku dolu anlar! Fotoğraf çekerken trenden düştü

24.12.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seferlerine geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan Doğu Ekspresi'nde korku dolu anlar yaşandı. Ankara'da, üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nden fotoğraf çekmek için vagonun kapısını açınca düşerek yaralandı.

Doğu Ekspresi'nde korku dolu anlar! Fotoğraf çekerken trenden düştü

Olay, öğle saatlerinde, Lalahan ilçesindeki tren istasyonu mevkisinde meydana geldi.

Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'ne Erzurum'dan binen üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, iddiaya göre, fotoğraf çekmek için 5'inci vagonun kapısını açtı. Bu sırada dengesini kaybeden Başaran, trenden düştü.

Başaran'ın düştüğünü gören diğer yolcular, durumu tren görevlilerine bildirdi. Makinist, treni durdururken, yolcular ve görevliler de Başaran'ın yanına koştu.

Yaralanan Başaran için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ayak bileğinde kesi oluşan Başaran, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emre Berat Başaran'ın hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin ardından tren, yola devam etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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