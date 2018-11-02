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Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi! Biletler günler öncesinden tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, kış aylarının yaklaşmasıyla yine yoğun talep aldı. Kasım ayının ilk günlerinde talebin 10 bine ulaştığı Doğu Ekspresi'ne bilet bulmak neredeyse imkansız.

Geçen yıla göre yoğunluğun iki katına çıktığı tren seferlerine daha güçlü lokomotif ve vagonlar eklendi. Günler öncesinden satışa çıkan biletlerin günler öncesinden tükendiği Doğu Ekspresi ile yerli yabancı binlerce turist Doğu'yu ziyaret etme imkanı buluyor.

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Ankara-Erzurum-Kars arası sefer yapan Doğu Ekspresi kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğu Ekspresi’ne talep Kasım ayının ilk günlerinde 10 bine ulaştı.
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Ankara ile Kars arasında sefer yapan trende yoğunluk geçen yıla göre iki katına çıktı. Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve vagonlar eklendi. Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene daha kış ayına girilmeden 10 bin talep bulunuyor.
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Türkiye'nin dört bir tarafı demir ağlarla örülürken, en eski demiryolu hatlarından biri olan Doğu Ekspresi treni kendi turizmini oluşturdu.
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Geçtiğimiz yıl kış aylarında binlerce gezgin Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresiyle seyahat ederek Doğu’yu ziyaret etme imkanı buldu.
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Doğu Ekspresi tren

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Güçlü vagonlar eklenmiş peki yollar güçlendirilmiş mi? yol bekçileri var mı? akp yenileme yaptıysa kendinizi koruyun... Kazasız belasız yolculuklar dilerim..
BU TİP TURİZM AMAÇLI DEMİRYOLLARININ KARADENİZ DOĞU İLLERİMİZE DAHA ÇOK YAPILMASI LAZIM ARTIK İNSANLAR OTELE GİT KAL GEL İSTEMİYOR DOĞASINI ÇEVRESİNİ GEZE GEZE GÖRMEK İSTİYOR...
geçen yıl yataglı vagon 96 tl idi.bu yıl 187 tl oldu.devlet de fırsatçı oldu helal olsun
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