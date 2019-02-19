Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz

Unutulmaz bir tatil yaşayan seyahatseverlerin keyifle geçirdikleri günlerin aksamaması için dondurucu soğuklardan dolayı oluşan buz sarkıtlarının temizleyen memurlar, trenlerin gecikmeden istasyonlara ulaşmasını sağlıyor.

Aralarında Doğu Ekspresi de var!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çalışan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, dondurucu soğuklar nedeniyle oluşan buz sarkıtlarının demir yolu ulaşımını etkilememesi ve "masalsı yolculuk" diye tanımlanan, aralarında Doğu Ekspresi'nin de bulunduğu trenlerin gecikmeden istasyona ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor.

Erzurum-Kars demir yolunda 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için söz konusu hatta özellikle kışın hummalı bir çalışma yapıyor.

TCDD görevlileri, sabahın erken saatlerinde sırtladıkları küreklerle istasyonda bulunan demir yolu hattına inerek kar temizleme çalışmasına başlıyor.

Ulaşımın aksamaması için fedakarca çalışan işçiler, başta Doğu Ekspresi olmak üzere hattı kullanan trenler yola çıkmadan önce ray ve tünelleri inceleyerek, gerekli yerlerde buz ve kar temizleme çalışması yapıyor.

Hattaki tünellerde soğuk havanın sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yaklaşık 6 metreye ulaşan buz kütlelerini kırmak için iş makineleri ve kazmaları kullanan işçiler, merdiven yardımıyla ulaştıkları buz sarkıtlarını kırarak, trenin tünelden sorunsuz geçmesini sağlıyor.

Kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden demir yolundaki tünellerde oluşan buzları kırıp raylarda biriken karı temizleyen işçiler, kırdıkları büyük buz kütlelerini de vagonlara yükleyerek tünel dışına taşıyor.

Sarıkamış-Top Dağı istasyonları arasında rakımı 2 bin 270, uzunluğu ise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki buz kırma çalışmalarını zor şartlarda ve soğuk havada yapan ekip, molada içtikleri sıcak çay ile ısınıyor. TCDD çalışanlarının tünele gidip dönerken seslendirdikleri türküler de yüreklerini ısıtıyor.

"Masalsı yolculuk" yaptıran Doğu Ekspresi'nin sorunsuz şekilde varış noktasına ulaşması için fedakarca çalışan görevliler, ulaşımın sorunsuz yapılmasını sağlayarak, aileler ile sevenlerin birbirlerine kavuşmasına vesile oldukları için mutluluk duyuyor.

'TÜNELDE OLUŞAN KAR VE BUZU KIRIP DIŞARI ÇIKARTMAKLA GÖREVLİYİZ' TCDD Yol Bakım Onarım Memuru Ömer Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen seferlerin aksamaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kışın kar ve buzla mücadele ettiklerini anlatan Acar, "Aralık ortasından nisan ayına kadar tünelde oluşan kar ve buzu kırıp dışarı çıkartmakla görevliyiz. Amacımız, tren seferlerinde aksama olmaması. Dışarıda da kar yağdıkça kar küreme aracımızla temizleyip, yolu sefere hazır hale getiriyoruz." dedi.

Ömer Acar, göreve erken saatlerde tünelde kontrol yaparak başladıklarını ifade ederek, "Seferden önce tünele girip oluşan sarkıtları kırıp, tren seferine engel olmamasını sağlıyoruz. Bir gün buz kırıyoruz bir gün de kırılan buzları tahliye ediyoruz. Şu anda 6 personel var, ihtiyaç olduğunda ekip takviye ediyoruz. Soğuk oluyor ama arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla, gayretiyle o soğuğu atlatıyoruz." diye konuştu.

'BU İŞ BİZDE BİR SEVDA İŞİ OLDU, DEMİR YOLU DEMEK 'AŞK' DEMEK' İşçilerden Yakup Aktaş ise 20 yıldan beri bu görevi severek yaptığını belirterek, "Trenin sorunsuz şekilde geçmesi için arkadaşlarımızla elimizden geleni yapıyoruz. Bu iş bizde bir sevda işi oldu, 'demir yolu' demek 'aşk' demek. Çok sayıda insan bu raylardan ekmek yedi, sıra bize geldi, biz de bıkmadan, usanmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Tren geçmeden önce tünelin üst kısmında oluşan buzları kırdıklarını, tren geçtikten sonra da rayların kenarında oluşan buzları kırdıklarını anlatan Aktaş, "Sabah erkenden geliyoruz, üstte asılan buzlar oluyor o sarkıtları döküyoruz, tren geçtikten sonra arkadaşlar geliyor ve diğer buzları kırıyoruz ve istirahat ediyoruz. Sıcak yerimiz var, Allah devlete zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Yakup Aktaş, işlerini severek yaptıklarına işaret ederek, "20 yıldır çalışıyoruz, hiç yılmadık, usanmadık. Tek dileğimiz trenin kazasız, belasız geçişini sağlamak. Doğu Ekspresi bu aralar popüler oldu, tamamen dolu gidip geliyor. Trendeki insanların bize bir el sallaması yetiyor." dedi. (AA)