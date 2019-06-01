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Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 19:08 | Son Güncelleme

Sivas’ta duraklayan Turistik Doğu Ekspresi treni yolcuları karanfiller ve Sivas halayıyla karşılandı.Kültür ve Turizm Bakanlığının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi ilk seferinin dönüşünde Sivas’a uğradı.

Sivas’ta duraklayan Turistik Doğu Ekspresi treni yolcuları karanfiller ve Sivas halayıyla karşılandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi ilk seferinin dönüşünde Sivas’a uğradı. Bostancı Gar’ında trenden inen yolcular servis araçları ile Sivas Tarihi kent meydanına taşındı. Yolcuları burada başta Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi Hilmi Bilgin ve Sivaslılar karanfiller ile karşıladı. Ziyaretçiler için Sivas halayı çekildi. Ziyaretçiler Sivas halayını ilgi ile izledi.
Burada bir konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Sivas Selçuklunun kalbidir. Osmanlının vicdanıdır. Cumhuriyetin ise aklıdır. Şehrimiz içerisindeki eserlerle açık hava müzesi gibidir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini içinde barındırır. Milli Mücadele kararlarının alındığı şehirdir. Bakanlığımızın ülkemizin güzelliklerini gösterme adına başlatmış olduğu bu projeyi çok anlamlı buluyorum. Sadece turistler için değil, milletimizin de sahip olduğumuz bu güzellikleri görmesi açısından çok anlamlıdır” dedi.
Ziyaretçiler Kongre Müzesi ve TARİHİ Kent Meydanında bulunan Selçuklu’dan kalma eserleri gezdi. Ziyaretçiler yaptıkları açıklamada, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gezinin bitiminde tekrar Doğu Ekspresine binerek Ankara’ya doğru yol aldı.

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama

Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli, halaylı karşılama
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