Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) en uzun rotalarından olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi'nde Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi, seferlerine devam ediyor. Yolcuların, eşsiz manzara eşliğinde 25 saatlik yolculuğa çıktığı Doğu Ekspresi, Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'u geçerek 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı olan serhat şehir Kars'a ulaşıyor.

Ankara'dan Kars'a giden tren yolcularından Ayfer Erginyürek, eşsiz manzara ve keyifli sohbetler eşliğinde yolculuk yaptıklarını söyledi. Tren yolculuğunun uzun fakat çok güvenilir olduğunu ifade eden Erginyürek, "Tren evimiz gibi. Canımız sıkıldığında çıkıp koridorda yürüyebiliyoruz. Yanınızdaki yolcularla dostluk kurup sohbetler eşliğinde gideceğiniz yere varıyorsunuz. Tuvalet ve el yüz yıkama yerleri olması da büyük bir avantaj" diye konuştu.

Erzurum Garı'nda tren yolcuları için semaverde çay demleyip kentin olmazsa olmazlarından olan cağ kebabı ve kadayıf dolması ile su böreği yaptığını söyleyen Menşure Yiğiter ise, "Erzurum'a gelenlere şehrin vazgeçilmez tatlı ve kebap ve yiyeceklerini sunuyoruz. Büyük ilgi görüyor. Yolculuğun yorgunluğunu burada atıyorlar" dedi.