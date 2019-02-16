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Doğu Ekspresi'ne bilet bulmakta zorluk çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Biletleri karaborsaya düştüğü belirtilen Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a seyahat etmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da tren bileti bulmakta zorluk çekenlerden biri oldu - Tanal: - "Bakanlığı arayarak serzenişte bulunduktan sonra bilet alabildim. Vatandaşın ya da benim seyahat edebilmek için mutlaka bakanlığı aramamız mı gerekecek?"

MELTEM ÖZTÜRK - Biletleri karaborsaya düştüğü belirtilen Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a seyahat etmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bilet bulmakta zorluk çekenlerden biri oldu. Tanal, bakanlığı arayarak serzenişte bulunduktan sonra bilet alabildiğini belirterek, "Vatandaşın ya da benim seyahat edebilmek için mutlaka bakanlığı aramamız mı gerekecek?" dedi.

Tanal, AA muhabirine Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a yaptığı 1310 kilometrelik yolculuğa ilişkin deneyim ve önerilerini aktardı.

Herkese Doğu Ekspresi ile seyahat etmeleri tavsiyesinde bulunan Tanal, 36 saat boyunca seyahat ettiğini ve yaşamındaki gezilerin en güzelini gerçekleştirdiğini belirtti.

"Seyahat süresince yanınızda, evinizde hazırladığınız bir şeyler, su böreği, dolma varsa onun keyfine doyum olmuyor." diyen Tanal, seyahat sırasında Doğu Ekspresi ile ilgili yolculardan öğrendiği sıkıntıları aktardı.

Biletlerin, 1 ay öncesinden satışa çıkarıldığını, şirketler önceden bloke ettiği için vatandaşın biletleri karaborsadan satın alabildiğini vurgulayan Tanal, şirketlere yönelik bilet avantajının veya bilet kotasının kaldırılmasını istedi.

Tanal, tur şirketlerine kota konulmadığını bu nedenle de kendisinin dahi tren bileti bulamadığını ifade etti.

Ulaştırma Bakanlığını arayarak, serzenişte bulunmasının ardından bilet alabildiğini anlatan Tanal, "Vatandaşın ya da benim seyahat edebilmek için mutlaka bakanlığı aramamız mı gerekecek?" diye sordu.

- Erzurum molası uzatılmalı

Trenlerin tek motorlu olduğunu, gücünün yetersiz kaldığını, çift motorluya takılabilecek vagon kadar tek motorluya takıldığını, rampada çıkış yapamadığını vurgulayan Tanal, "Bu tehlikeli bir durum." ifadesini kullandı.

Erzurum'da yarım saat mola verildiğini aktaran Mahmut Tanal, daha fazla mola verilmesi gerektiğini, bunun Erzurum'un ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret etti.

Tanal, gezilebilecek yerlerle ilgili broşürlerin dağıtılması gerektiğini belirterek, "Kars'a gidiyorsunuz Ani Harabeleri'nde Türkçe tanıtım bulamıyorsunuz. İngilizce, Fransızca, Almancası var." dedi.

Buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde yürüdüklerini kaydeden Tanal, burada buzun kırılarak balık tutulduğunu, bu balığın tadına doyum olmadığını bildirdi.

Tanal, halk eğitimden sağlanacak bağlama ve gitarlar eşliğinde seslendirilecek şarkılarla, seyahat edilmesi halinde, uzun tren yolculuğuna renk katılabileceğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Miletvekili Mahmut Tanal Doğu Ekspresi seyahat

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