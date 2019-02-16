Doğu Ekspresi'ne bilet bulmakta zorluk çekti

MELTEM ÖZTÜRK - Biletleri karaborsaya düştüğü belirtilen Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a seyahat etmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bilet bulmakta zorluk çekenlerden biri oldu. Tanal, bakanlığı arayarak serzenişte bulunduktan sonra bilet alabildiğini belirterek, "Vatandaşın ya da benim seyahat edebilmek için mutlaka bakanlığı aramamız mı gerekecek?" dedi.

Tanal, AA muhabirine Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a yaptığı 1310 kilometrelik yolculuğa ilişkin deneyim ve önerilerini aktardı.

Herkese Doğu Ekspresi ile seyahat etmeleri tavsiyesinde bulunan Tanal, 36 saat boyunca seyahat ettiğini ve yaşamındaki gezilerin en güzelini gerçekleştirdiğini belirtti.

"Seyahat süresince yanınızda, evinizde hazırladığınız bir şeyler, su böreği, dolma varsa onun keyfine doyum olmuyor." diyen Tanal, seyahat sırasında Doğu Ekspresi ile ilgili yolculardan öğrendiği sıkıntıları aktardı.

Biletlerin, 1 ay öncesinden satışa çıkarıldığını, şirketler önceden bloke ettiği için vatandaşın biletleri karaborsadan satın alabildiğini vurgulayan Tanal, şirketlere yönelik bilet avantajının veya bilet kotasının kaldırılmasını istedi.