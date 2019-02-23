"Doğu Ekspresi'ni yurt dışında da popüler yapmaya çalışacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kars, Doğu Ekspresi ile özdeşleşti ve Türkiye'de çok popüler oldu. İnşallah yurt dışında da nasıl popüler yaparız, ona çalışacağız." dedi.

Ersoy, Sarıkamış ilçesindeki bir otelde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, turizmin gelişmesi kapsamında hem sayıların hem de gelirlerin artırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Turizmi genele yaymayı istediklerini belirten Ersoy, "Turizmi Türkiye geneline, 81 ile yaymak istiyoruz. 81 ilin turizme kazandırılması amacıyla mevcut planlara yeniden ilave neler yapabiliriz, buna bakıyoruz. Bu amaçla yaptığımız gezilerin Doğu Anadolu ayağında Kars'tayız." ifadesini kullandı.

Ersoy, sabah Erzurum'da olduğunu hatırlatarak, "Erzurum'dan trenle Sarıkamış'a geldik. Çok güzel bir yolculuktu. Kars, Doğu Ekspresi ile özdeşleşti ve Türkiye'de çok popüler oldu. İnşallah yurt dışında da nasıl popüler yaparız, ona çalışacağız." diye konuştu.

Erzincan, Ağrı, Kars, Erzurum ve Ardahan'ı kapsayan bir kış koridoru oluşturduklarını dile getiren Ersoy, şunları söyledi: