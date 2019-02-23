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"Doğu Ekspresi'ni yurt dışında da popüler yapmaya çalışacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 21:06 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Kars, Doğu Ekspresi ile özdeşleşti ve Türkiye'de çok popüler oldu. İnşallah yurt dışında da nasıl popüler yaparız, ona çalışacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kars, Doğu Ekspresi ile özdeşleşti ve Türkiye'de çok popüler oldu. İnşallah yurt dışında da nasıl popüler yaparız, ona çalışacağız." dedi.

Ersoy, Sarıkamış ilçesindeki bir otelde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, turizmin gelişmesi kapsamında hem sayıların hem de gelirlerin artırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Turizmi genele yaymayı istediklerini belirten Ersoy, "Turizmi Türkiye geneline, 81 ile yaymak istiyoruz. 81 ilin turizme kazandırılması amacıyla mevcut planlara yeniden ilave neler yapabiliriz, buna bakıyoruz. Bu amaçla yaptığımız gezilerin Doğu Anadolu ayağında Kars'tayız." ifadesini kullandı.

Ersoy, sabah Erzurum'da olduğunu hatırlatarak, "Erzurum'dan trenle Sarıkamış'a geldik. Çok güzel bir yolculuktu. Kars, Doğu Ekspresi ile özdeşleşti ve Türkiye'de çok popüler oldu. İnşallah yurt dışında da nasıl popüler yaparız, ona çalışacağız." diye konuştu.

Erzincan, Ağrı, Kars, Erzurum ve Ardahan'ı kapsayan bir kış koridoru oluşturduklarını dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

"Bunun içini biraz daha doldurup 12 aya yaygın halde nasıl turizm gerçekleştirebiliriz, sizin turizmden aldığınız payları nasıl artırabiliriz, bununla ilgili görüş alışverişinde bulunabilmek amacıyla buradayız. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz, turizmde önümüzde engeller varsa nasıl kaldırırız, yatırımcı ve sizleri daha fazla teşvik edebilmek için neler yapabiliriz, onları tartışacağız."

Kars Valisi Türker Öksüz de toplantıda kentte ivme kazanan turizm sektörünün sorunlarını, ihtiyaçlarını konuşma ve tartışma, turizm temsilcilerinin taleplerini dinleme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Toplantıya, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

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Doğu Ekspresi Kars Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Sarıkamış Turizm Sektörü

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