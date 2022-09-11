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  4. Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı, Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı, Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

11.09.2022 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Valisi Ziya Polat: - "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Devlet demir yollarındaki arkadaşlarımızın olay yerindeki çalışmaları devam ediyor"

Yozgat'ta yolcu treni vagonunun raydan çıkması sonucu Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı.

Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı.

Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı.

Raydan çıkan vagondaki yolcular arka vagonlara alınarak tren başka bir lokomotifle Yerköy Tren Garı'na çekildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, gara gelerek yetkililerden bilgi aldı, yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonunun Yerköy ile Şefaatli arasında raydan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ifade eden Polat, "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Devlet demir yollarındaki arkadaşlarımızın olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Biz treni Yerköy istasyonumuza çektik. Malatya'ya giden bir trenimizdeki yolcularımızı da burada misafir ediyoruz. Yarım saat içinde yolun açılıp açılmayacağıyla ilgili teknik bilgi gelecek. Yolu açarsak tren yoluna devam edecek. Açılmazsa otobüslerle nakil yapabiliriz. O da olmazsa yurtlarımız hazır. Tüm misafirlerimizi Yerköy'de ağırlamaktan mutluluk duyarız. Devletimizin tüm imkanları vatandaşımızın hizmetinde. Allah beterinden korusun." dedi.

Vali Polat, yolcuların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını da sözlerine ekledi.

Daha sonra trendeki yolculara kumanya dağıtıldı.

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Yozgat kaza

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