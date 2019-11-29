Doğu Ekspresi’yle öğrencilere yardım için Kars’a geldiler

“Trende aile sıcaklığında bir ortam oluştu”

Kars’a ilk kez geldiğini belirten Cemile Dalkılak, “Bu proje için Ankara’da toplandık ve 2’ncisini düzenlediğimiz ’Sevgi Ekspresi’ adı altında projemizle güzel bir yolculuk geçirdik. Kars’a sevgi dağıtmaya ve mutluluk dağıtmaya geldik. Geleceğimiz olan çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa bizde gençlik olarak sevgi ve mutlulukla yapıyoruz. Umarım güzel bir zaman diliminde, güzel etkinliklerle çocuklarımızı mutlu eder, geleceğimiz için daha sıkı çalışır ve onlar için daha çok emek veririz. Yolculuğumuz çok eğlenceliydi. Çok keyifli bir yolculuk, Ankara’dan Kars’a çok güzel manzaralarla geldik. Hiç birimiz tanışmıyorduk ve trende o kadar güzel bir aile sıcaklığı oluştu ki, herkes sanki senelerdir tanışıyormuş gibi birlik ve beraberlik içinde seyahat etti. Bu bizim için çok güzel bir şey, umarım devamı da gelir” diye konuştu.

“81 ilden 180 kişi katıldık”

“Sevgi Ekspresi” adı altında Doğu Ekspresi ile Ankara’dan Kars’a yolculuk ettiklerine dikkat çeken İlayda Özkan, “Projemiz ilk değil, sonda olmayacak. Her zaman halkın desteğiyle ve okullar devam ettikçe bizde yardımlarımızı sürdüreceğiz. 81 ilden 180 kişi katıldık. Ve gerçekten arkadaşların emeği çok büyük, gerek trende olsun, gerek bundan öncesinde olsun, yaklaşık 3 aydan beri uğraşılan bir proje, herkes elinden geldiğince yardımcı oldu. Yolculuğumuz çok eğlenceli geçti. Müzikler eşliğinde zaten vagonların çoğu bize aitti. Güle oynaya, eğlene geldik. Bundan sonrası da bu şekilde devam edecek. Hiç tanımadığımız insanlarla bir arada yaklaşık 24 saatlik bir yolculuk yaptık. Çok farklı kaynaşmalar oldu. Bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Sevgi Expresi2” projesi kapsamında 180 kişi Kars’ın soğuk kış aylarında eğitimini zor koşullarda devam ettirmeye çalışan 300’ün üzerinde öğrenciye yardım malzemeleri getirdi. Kars Tren Garı’na gelen grup, beraberinde öğrenciler için getirdikleri malzemeleri elden ele kendilerini bekleyen otobüslere taşıdı. Grup Kars’ta Selim ilçesine geçti. Getirilen malzemeler öğrencilere dağıtılacak.

