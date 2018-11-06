Doğu Guta'daki saldırılar dünyasını karattı

HATAY (AA) - Suriye'nin Doğu Guta bölgesine Esed rejimi tarafından savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda görme yetisini büyük ölçüde kaybeden 8 yaşındaki Amir Karsa, ailesiyle geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeniden görebilmenin hayalini kuruyor.

Esed rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'dan tahliye edilenler arasında bulunan Suriyeli Karsa, tekrar ışığa kavuşmak için kornea nakli bekliyor.

Hemşire olan anne Kamer Enver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da bombalı saldırı nedeniyle evladının gözlerini kaybettiğini söyledi.

Bombaların evlerinin yakınlarına isabet ettiğini anlatan Enver, ''Oğlum görevli olduğum hastaneye geldiğinde baygın halde ve gözleri kan gibiydi, onunla birlikte çok sayıda yaralı ve hayatını kaybetmiş kişi geldi.'' dedi.

Enver, Doğu Guta'da yaralılara yardımcı olduğunu aktararak ''Yaşadığımız bölgede sürekli olarak patlama ve saldırılar nedeniyle çalıştığım hastanede çok ölüme şahit oldum. Yaşanan saldırı oğlumun dünyasını karattı. İnşallah eski günlerine döneceği günü görürüm.'' diye konuştu.

Oğlunun uzun süre kendine gelemediğini belirten Enver, Amir'in o günden itibaren görme yetisini büyük ölçüde yitirdiğini, doktorların sağlığına kavuşabilmesi için kornea nakli gerektiğini aktardığını dile getirdi.

Enver, hayırseverlerden yardım beklediklerini, savaşın acısını yaşayan evladının bir an önce ışığa kavuşmasını istediğini kaydetti.

