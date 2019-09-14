Doğu illerinde 'teröre tepki' yürüyüşleri

Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Bingöl ve Muş'ta, Diyarbakır'da dağa kaçırıldığını söyledikleri oğullarını geri almak için eylem yapan ailelere destek ve Kulp ilçesinde 7 sivilin hayatını kaybettiği saldrıya tepki göstermek için "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşleri yapıldı.

Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruşlarının girişimiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerindeki Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Diyarbakır'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Valilik önünde toplanan kalabalığa seslenen Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, "Kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. . Yaşama hakkımızı haykırmak insanlık onurunu korumak için buradayız. Cani katliamcıları kınıyor, bir ölüp bin dirilen bu milletin asla teslim olmayacağını Şırnak'tan tüm dünyaya haykırıyoruz" dedi.

Hakkari'deki yürüyüş de Şehir Stadyumu'ndan başladı. Kalabalık Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti.