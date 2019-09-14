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Doğu illerinde 'teröre tepki' yürüyüşleri

14.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Bingöl ve Muş'ta, Diyarbakır'da dağa kaçırıldığını söyledikleri oğullarını geri almak için eylem yapan ailelere destek ve Kulp ilçesinde 7 sivilin hayatını kaybettiği saldrıya tepki göstermek için "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşleri düzenlendi.

Doğu illerinde 'teröre tepki' yürüyüşleri

Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Bingöl ve Muş'ta, Diyarbakır'da dağa kaçırıldığını söyledikleri oğullarını geri almak için eylem yapan ailelere destek ve Kulp ilçesinde 7 sivilin hayatını kaybettiği saldrıya tepki göstermek için "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşleri yapıldı.

Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruşlarının girişimiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerindeki Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK", "Diyarbakır'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Valilik önünde toplanan kalabalığa seslenen Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, "Kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için buradayız. . Yaşama hakkımızı haykırmak insanlık onurunu korumak için buradayız. Cani katliamcıları kınıyor, bir ölüp bin dirilen bu milletin asla teslim olmayacağını Şırnak'tan tüm dünyaya haykırıyoruz" dedi.

Hakkari'deki yürüyüş de Şehir Stadyumu'ndan başladı. Kalabalık Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk ve Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı da katıldı.

Van'da da Sivil Dayanışma İnsiyatifi'nce (SDİ) organize edilen yürüyüş, saat 12.00'de Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda başladı. Yürüyüşe AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve ilçe kaymakamları da katıldı.

Diyarbakır'da yaklaşık 10 gün önce oğullarının dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 31'e çıktı.

Perşembe akşamı da Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yol kenarına döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, odun taşıyan köylülerin bulunduğu bir araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış, olayda 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Patlamanın ardından Kulp'un HDP'li Belediye Eş Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Ahtaş Cuma günü gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine geçen ay İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla kayyum atanmıştı.

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