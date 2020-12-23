HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğu Karadeniz'de kış uykusuna yatmayan ayı tedirginliği

Doğu Karadeniz'de kış uykusuna yatmayan ayı tedirginliği

23.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doğu Karadeniz'de kış uykusuna yatmayan ayı tedirginliği

Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yayla ve köylerdeki boş evlere dadandı. Hasar verdikleri evlerde buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalışan ayılar, yöre halkını da tedirgin ediyor. Uzmanlar, hava sıcaklıkları nedeniyle kış uykusuna yatmayan ayıların yiyecek kokusu aldığı evlere girebileceğini belirterek, erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin, ve Giresun’da yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar; doğal yaşam alanlarında aç kalınca yayla, mezra ve köylere yöneliyor. Kapalı evlerin kapılarını kırarak içeride yiyecek arayan ayılar evleri talan ediyor. Ev sahipleri ise karşılaştıkları manzara karşısında hem şaşkınlık hem de korku yaşıyor. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Çiçekli yaylası ve Kale köyünde evlere giren ayılar, 25 eve pençe ve dişleriyle zarar verdi. Hasar verdikleri evlerde buldukları yiyeceklerle beslenmeye çalışan ayılar, yöre sakinlerini de tedirgin ediyor. Uzmanlar, hava sıcaklıkları nedeniyle kış uykusuna yatmayan ayıların yiyecek kokusu aldığı evlere girebileceğini belirterek, erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

'PENCEREDEN GİRİP EVİ TALAN ETMİŞ'

Evine ayı giren Burhan Yıldız, "Köydeki evimizi kapattık şehre indik, arkamızdan muhtar aradı 'Ayı kapıları kırmış, evinize girmiş' dedi. Gittik baktık, pencereden girip evi talan etmiş. 15-20 eve zarar vermiş. Son 3-4 yıldır yaşanıyor bu olaylar. Artık köylere kadar geldiler, bir çözüm bulmalı" dedi.

'BAŞKA YERLERDE DE BÖYLE VAKALARI DUYUYORUZ'

Burhan Güneş ise "Bu manzaralarla son 3 yıldır karşılaşıyoruz. Bu yıl evlere daha erken girdiler. Evlere büyük zarar veriyorlar. Yiyecek alıyorlar, bir önlem alınması lazım ama ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Başka yerlerde de böyle vakaları duyuyoruz" diye konuştu.

Zekeriya Korkmaz da "Bizim eve pencereden girmiş içerde, ne bulduysa dağıtmış. Başımız dertte bu hayvanlarla. Eskiden eve 'fare girecek' diye endişe ederdik artık ayı giriyor" dedi.

PROF. DR. BAŞKAYA: AYILAR ARTTI

Ayı popülasyonunun arttığını belirten Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Ayı popülasyonunun ülkemizin bazı bölgelerinde yüksek olduğunu tespit ettik. Ayıların her biri kış uykusuna yatmaz, yatmayabilir. Mevsim müsaitse, hala besin bulabiliyorsa etrafta dolaşan ayılar olacaktır. Kış mevsimi böyle yumuşak geçerse yatmayanlarını sayısı daha da artacaktır. Köylerde, yaylalarda ayı ile karşılaşabiliyorsunuz. Ayılar yayla evlerine içerden bal, peynir, tereyağı kokusu alırsa girmek isteyecektir. Bu yüzden evleri kapatırken yiyecek bırakmamak gerekiyor. Ayılar besin bulamadığı için şehirlere, köylere yaylalara inmez, ayı bollaştığından bu hadiseleri yaşıyoruz biz. Ayılar arttı. Maalesef en çok kötü karşılaşmaların yaşandığı ülkelerden bir tanesiyiz. 2009'dan bu yana 20'nin üzerinde kişi öldü, 100 kadar da ciddi yaralanma var. Ayı karşılaşmalarının sonrasında ağır travmalarda var" diye konuştu.

29c941caf939ddc4907586b00a52b0b5

0672e461848c774593b78273c727a069

e830460452b23b986534c6fd9a16a578

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybettiProf. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final! Sosyal medyayı salladı

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüsten hayatını kaybetti! Prof. Dr. Orhan Kural kimdir?

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (23 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Uzungöl'de harekete geçiliyor! Yıkımlar başlıyor

Harekete geçiliyor! Hepsi yıkılacak

Yüksekova beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Yüksekova beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Bakan Koca'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı ne kadar? Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.