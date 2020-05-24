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  4. Doğu Karadeniz’de mayıs sonunda kar sürprizi! 20 santimetreyi aştı

Doğu Karadeniz’de mayıs sonunda kar sürprizi! 20 santimetreyi aştı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı.

Doğu Karadeniz’de mayıs sonunda kar sürprizi! 20 santimetreyi aştı

Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı’nda sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.

Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Anzer Yaylası da yağan karla beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar sabah karlı bir manzaraya uyandı.

Trabzon'un Hayrat ilçesi Sarmaşık Mahallesi de yağan karla beyaza büründü. Mahallede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı.

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