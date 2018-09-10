Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Yetkililerden vatandaşlara geri dönün uyarısı!

Rize-Artvin ve Erzurum il sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin inmesinin ardından 2 bin 700 rakımdaki yaylalara kar yağdı.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer kar yağışının başlamasıyla yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlardan köylerine dönmelerini istedi. Bunun üzerine Çamlıhemşin yaylalarında bulunanlar hayvanlarını köylere indirmeye başladı.

İKİ GÜNLÜK UĞRAŞIN ARDINDAN TIRMANDILAR

Öte yandan Çayeli Doğa Sporları Kulübü sporcuları Osman Aslan, Alper Kaplan ve Turgay Kuruçaylıoğlu, kar yağışına rağmen Kaçkar Dağları'nın en yüksek ikinci zirvesi olan 3 bin 711 metre yüksekliğindeki Verçenik Tepesi'ne iki günlük uğraşın ardından tırmandı.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı altında zorlu bir etap gerçekleştirdiklerini belirtti.

"BU SENE BU KADAR ERKEN BEKLEMİYORDUK"

Son yıllarda yapılan yatırımlarla turistlerin ilgi odağı olmaya başlayan Çıldır'da vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı. Güne ilçenin yüksek kesimlerine yağan kar örtüsüyle başlayan ilçe halkı, "Bu sene erken yağdı. Beklemiyorduk" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.

Bölge halkı açısından özellikle kış aylarında önemli bir geçim kaynağı olan kazlar da erken yağan karın tadını çıkarttı.



