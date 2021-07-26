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Doğu Karadeniz hava durumu! Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den sağanak yağış uyarısı

26.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz için aşırı sağanak yağış uyarıları peş peşe geliyor. Meteoroloji yarın için Doğu Karadeniz'e sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunurken, Prof. Dr. Orhan Şen'de riskli illeri tek tek sıraladı. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şen "Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım." diye konuştu.

Doğu Karadeniz hava durumu! Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den sağanak yağış uyarısı

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı. Son hava durumu raporunda Doğu Karadeniz’de görülecek şiddetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yağışlar Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli, Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.

Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi için yapılan uyarı şöyle:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

hava durumu

Meteoroloji yarın için Doğu Karadeniz'e sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

PROF. DR. ORHAN ŞEN UYARDI

Bölgede beklenen yağışlarla ilgili açıklamalarda bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım." diye konuştu.

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İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:

Hem Avrupa'da hem Avrupa'nın güneyinde bu tür olayların olacağını bekliyorduk ama bu kadar arka arkaya birer hafta aralıklarla sel, su baskını biraz sürpriz oldu aslında Doğu Karadeniz'de. Bir potansiyel enerji birikmesi var doğu Karadeniz üzerinde. Bu enerjinin sönmesi lazım. Onun için de gök gürültülü sağanak yağışları meydana getiriyor bu enerji. Dolayısıyla Samsun'dan Artvin'e kadar olan bölgede yarın, bu gece yarısından itibaren yani Çarşamba sabahına kadar kuvvetli yağış olasılığı gözüküyor.

orhan sen

RİSKLİ İLLERİ TEK TEK SIRALADI

Komşumuzda bile var ama Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bu bölgelerde biraz problem olacak gibi gözüküyor. Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım.

Trabzon, Artvin'de risk var. Toprak doymuş vaziyette suya. Geçirgenliği azaldı. Bu illerde sadece bir gün tehlike var. Bu enerjinin boşalması için de gök gürültülü sağanak yağışlar olacaktır. Yarın bir tehlike var Doğu Karadeniz bölgemizde.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur
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