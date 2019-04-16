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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor

Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanağın çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde görülecek sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmaları gerekiyor.

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Artvin kuvvetli yağış Meteoroloji Rize Trabzon

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