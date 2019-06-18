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Doğu Karadeniz için sel uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji 11.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz’de yaşanacak kuvvetli yağışlar için vatandaşları uyardı.
Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Rize’nin iç kesimlerinde ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi ve çatı uçması gibi olayların yaşabileceğine dikkat çeken meteoroloji vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şu şekilde
"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz koşullara karşı tedbirli olunmalıdır."

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