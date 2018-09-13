HABER

Doğu Karadeniz 'Vargit' çiçekleri ile rengarenk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz Bölgesi yaylaları, sonbahar ile birlikte açan ve Latince adı 'Colchicum Speciosum' olan yörede 'Vargit' olarak adlandırılan çiçeklerle rengarenk oldu.

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi yaylaları, sonbahar ile birlikte açan ve Latince adı 'Colchicum Speciosum' olan yörede 'Vargit' olarak adlandırılan çiçeklerle rengarenk oldu. Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarına özgü Vargit çiçekleri sonbahar ayları ile birlikte yaylaları beyaza bürüdü. Beyaz renginin yanında mor renkte de yetişen ve yörede bin metre ve üzeri yaylalarda açan çiçekler yaylacılar için geriye göç zamanı geldiği anlamına geliyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde görsel şölen sunan Vargit çiçekleri foto safari meraklılarının ilgisini çekiyor. Halk arasında, 'Güz Çiğdemi', 'Acı Çiğdem' ve 'Göçkovan' adı da verilen çiçekli bitki zehirli olması ile biliniyor. Fındıcak Yaylasında yaşayan Naciye Birinci, yaylalardan göç zamanının geldiğini belirterek "Yaylaya Haziran ayında çıkarız. İneklerimizi otlatırız, yaylamız olmazsa duramayız, alışmışız biz. Sonbaharda Vargit çiçekleri açar. Bize ‘yaylalardan varın gidin’ derler. Biz de hazırlanırız. Eylül, Ekim gibi köyümüze döneceğiz" dedi. Yayla sakinlerinden Muharrem Bıçak da "Vargit çiçekleri her güz mevsimi böyle açar. Göçlerin yaylalardan gitmesine, köylere inmesine vesile olur. Biz yaylacılar da bu çiçeklerin açmasını bekliyoruz. Bunlar açtığı zaman da göç edip köylerimize döneceğiz" diye konuştu.

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
TSK'dan Kandil'e hava harekatı TSK'dan Kandil'e hava harekatı
'Yalnız Efe' lakaplı çiftçi Ahmet Karaçam, 11 yıllık arazi mücadelesini kazandı'Yalnız Efe' lakaplı çiftçi Ahmet Karaçam, 11 yıllık arazi mücadelesini kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör

Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.