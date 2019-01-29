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Doğu Karadeniz’de 2018 yılında polis bölgesinde 114 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2018 yılında polis bölgesinde gerçekleşen trafik kazalarında kaza yerinde 114 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 406 kişi de yaralandı.Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 2018 yılında 4 bin 650 ölümlü-yaralamalı trafik kazası gerçekleşti.

Doğu Karadeniz’de 2018 yılında polis bölgesinde 114 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2018 yılında polis bölgesinde gerçekleşen trafik kazalarında kaza yerinde 114 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 406 kişi de yaralandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 2018 yılında 4 bin 650 ölümlü-yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede en çok trafik kazalarının yaşandığı il Trabzon olurken, kentte bin 884 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı. 2 bin 200 maddi hasarlı trafik kazasının gerçekleştiği Trabzon’da kaza yerinde 30 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 321 kişi de yaralandı. Trabzon’da 2017 yılında bin 870 ölümlü-yaralamalı trafik kazasında 77 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 94 kişi de yaralandı.
Bölgede en çok trafik kazalarının yaşandığı ikinci il ise Giresun oldu. 2017 yılında bin 98 ölümlü-yaralamalı trafik kazası gerçekleşirken, kazalarda 34 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 71 kişi yaralanmıştı. 2018 yılında trafik kaza sayısı artan Giresun’da bin 121 ölümlü-yaralamalı trafik kazası gerçekleşirken, bin 44 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kazalarda 41 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 78 kişi yaralandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2017 yılında en az trafik kazalarının yaşandığı il konumunda olan Gümüşhane’de ise 2018 yılında 418 ölümlü-yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. 20 kişinin hayatını kaybettiği, 849 kişinin yaralandığı Gümüşhane’de 392 tane maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı.
Artvin’de 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında ise 12 kişi hayatını kaybetti. 410 ölümlü-yaralamalı trafik kazasının gerçekleştiği kentte 438 tane maddi hasarlı kaza yaşandı. Trafik kazalarında 765 kişinin yaralandığı Artvin’de 2017 yılında 448 tane ölümlü-yaralamalı trafik kazasında 42 kişi hayatını kaybetmişti.
En az ölümlü trafik kazasının yaşandığı bir diğer il ise Rize oldu. 2018 yılında 814 ölümlü-yaramalı trafik kazasının yaşandığı Rize’de 11 kişi hayatını kaybederken, bin 393 kişi yaralandı. Kentte 2017 yılında ise 838 ölümlü-yaralamalı trafik kazası gerçekleşirken, 31 kişi hayatını kaybetti, bin 432 kişi de yaralanmıştı.
Öte yandan bölgede 2017 yılında 4 bin 629 ölümlü-yaralamalı trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 187 kişi hayatını kaybetmiş, 8 bin 111 kişi de yaralanmıştı.

Doğu Karadeniz’de 2018 yılında polis bölgesinde 114 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Doğu Karadeniz’de 2018 yılında polis bölgesinde 114 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

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