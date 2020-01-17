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  4. Doğu Karadeniz’de 2019 yılında trafik kazalarında 76 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 383 kişi yaralandı

Doğu Karadeniz’de 2019 yılında trafik kazalarında 76 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 383 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2019 yılında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 76 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 383 kişi yaralandı.2019 yılında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 524 kişi hayatını kaybederken, 285 bin 638 kişi yaralandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2019 yılında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 76 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 383 kişi yaralandı.
2019 yılında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 524 kişi hayatını kaybederken, 285 bin 638 kişi yaralandı. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde ise 4 bin 318 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede en çok trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, en az trafik kazasının yaşandığı il ise Gümüşhane oldu.
Artvin’de 2019 yılında 472 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 397 yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Kentteki bu kazalarda 707 kişi yaralanırken, 14 kişi hayatını kaybetti.
Giresun’da ise bin 965 maddi hasarlı, bin 72 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 20 kişi hayatını kaybetti, bin 878 kişi yaralandı.
En az trafik kazalarının yaşandığı il olan Gümüşhane’de 354 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, 333 yaralamalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kayberken, 354 kişi de yaralandı.
En az ölümlü trafik kazalarının yaşandığı illerden biri olan Rize’de 783 maddi hasarlı, 758 yaralamalı trafik kazası oldu. 10 kişinin kazalarda hayatını kaybettiği Rize’de bin 278 kişi yaralandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok kazaların yaşandığı il olan Trabzon’da bin 758 yaralamalı, 2 bin 477 maddi hasarlı kaza meydana geldi. 25 kişinin kazalarda hayatını kaybettiği kentte 2 bin 863 kişi yaralandı.

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