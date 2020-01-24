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Doğu Karadeniz’de 711 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Artvin, Rize, Gümüşhane ve Trabzon illerinde 711 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki orta ve yüksek kesimlerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Artvin, Rize, Gümüşhane ve Trabzon illerinde 711 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki orta ve yüksek kesimlerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin, Rize, Gümüşhane ve Trabzon illerinde 711 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en çok etkili olduğu Artvin’de 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte merkezde 33, Ardanuç’da 43, Arhavi’de 17, Borçka’da 32, Murgul’da 11, Şavşat’ta 49, Yusufeli’de 15 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Gümüşhane’de Kürtün ve Torul ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bölgede kar yağışının en çok etkili olduğu illerden Giresun’da ise merkezde 5, Bulancak’ta 15, Çamoluk’ta 3, Çanakçı’da 4, Dereli’de 10, Doğankent’te 9, Espiye’de 11, Eynesil’de 4, Görele’de 33, Güce’de 6, Keşap’ta 17, Piraziz’de 4, Tirebolu’da 29, Yağlıdere’de 22 köy yolu olmak üzere toplam 172 köy yolu ulaşıma kapandı.
Rize’de merkezde 17, Ardeşen’de 30, Çamlıhemşin’de 17, Çayeli’de 26, Fındıklı’da 16, Güneysu’da 10, Hemşin’de 8, İkizdere’de 22, Kalkandere’de 8 ve Pazar’da 5 köy olmak üzere toplamda 159 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon’da 144 mahalle yolu ulaşıma kapandı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile birlikte il genelinde kar ve buzla mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Dün aksam saatlerinde orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şalpazarı, Tonya ve Çaykara ilçeleri yoğunlukta olmak üzere ilçelerde 144 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Orta ve yüksek kesimlerdeki mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Ortahisar ilçesi başta olmak üzere ilçe merkezlerinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına dün gece saatlerinden itibaren ara vermeden devam etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, mahalle yollarını ulaşıma açma çalışmalarına günün ilk ışıkları ile başlandığı belirtilerek, "Kar yağışı yer yer devam etmektedir. Ekiplerimiz tüm noktalara ivedilikle müdahale etmiştir. Akşama kadar tüm yolların ulaşıma açılması planlanmaktadır. Kar yağışının devam ettiği noktalarda yağışın kesilmesi ile birlikte yol açma çalışmalarına hız verilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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