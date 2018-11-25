Doğu Karadeniz'de ayı popülasyonu arttı, bölge halkı tedirgin

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde bölge sakinleri için tehlike oluşturuyor. Yerleşim yerlerinde önlerine çıkan kişilere saldıran, arı kovanları ile tarım ürünlerine zarar veren ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor. Gümüşhane'de çobana saldıran, Trabzon'da büyükbaşları telef eden, Rize'de kovanlara zarar veren ayılardan şikayetçi olan bölge sakinleri, yetkililerden önlem almasını istiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının olduğu sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlıklar gözlemlendi. Çalışma sonucu ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal ve domuz türlerinde yaklaşık yüzde 10'luk artış gözlendi. Doğu Karadeniz illerindeki ayı popülasyonunda artış olduğu saptandı. Yapılan araştırmaların sonucu ve Doğu Karadeniz'de son zamanlarda artan ayı saldırıları, bölge sakinlerini de tedirgin ediyor. Envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek, büyükbaş ve küçükbaşlar ile tarım ürünlerine zarar verirken, yaşam alanı için de tehlike oluşturuyor.

YAYLACILARDAN ÖNLEM

Havanın soğumasıyla yaylalardan köylere göç edenler, yayla evlerinin kapılarına tahta çakarak, ayılara karşı önlem almaya çalışıyor. Gümüşhane'de çobana saldıran, Trabzon'da büyükbaşları telef eden, Rize'de ise kovanlara zarar veren ayılardan şikayetçi olan bölge halkı, yetkililerden önlem almasını istiyor.

'AYILAR AVLATILMALI'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, popülasyonu gittikçe artan ayılara karşı önlem alınmaması halinde ciddi zararlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. Başkaya, "'İnsan yiyen ayılar' diye de bir nesil geliyor. Ayı bütün bulunduğu ülkelerde avlanan bir hayvandır. Fakat ülkemizde insanları yese dahi kamuoyunda vurulsun ya da vurulmasın, diye çok ciddi tartışmalar var" diyerek, ayıların avlatılması gerektiğini söyledi.

'AYILAR DOKUNULMAZLIK KAZANDI'

Ayı saldırıları sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten ve ayıların Türkiye'de dokunulmazlık kazandığını kaydeden Prof. Dr. Başkaya, "Ayıların devlet eli ile avlattırılması lazım. Ayılar Türkiye'de dokunulmazlık kazandı, artık ormanların yanı sıra köyleri de ele geçirdiler hatta ilçelere de inmeye başladılar. 2009 yılından bu yana yapılan tespitlerde doğrudan ayı saldırısı ile 21 tane vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 vatandaşımız ise ağır yaralanarak sakat kaldı. Dünyaya bakıldığı zaman ayı ölümlerinde ilk sırayı alıyoruz. Devlet vatandaşını arazide dağda sahipsizlik hissiyatı ile baş başa bırakmaması gerekiyor. Vatandaş önlemini alsa da ciddi bir şekilde ayı saldırıları ile karşı karşıya" diye konuştu.