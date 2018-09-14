Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'deki illerde fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize'nin güney kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.
Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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