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Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'deki illerde fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize'nin güney kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.

Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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fırtına uyarısı Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Trabzon

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