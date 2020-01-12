Doğu Karadeniz’de İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkeze şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ismi verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkezine şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ismi verilecek.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Gümüşhane’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Torul ilçesine bağlı Harmancık köyünde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rekabetçi sektörler programı çerçevesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen 8 milyon avroluk Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yaptığı konuşmada Doğu Karadeniz Bölgesi’nin İŞGEM konseptine giren ilk ve tek merkezine şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ismi verileceğini belirten Bakan Varank, "Biz bu merkeze, bu topraklardan yetişmiş, yüreği vatan sevgisiyle dolu şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın adını vereceğiz. Ömrünü okumakla geçiren ve cehaletle savaşırken şehit düşen öğretmenimiz, burada nice girişimciye örnek olacak, onlara ilham verecek. Rabbim Necmettin öğretmenimize ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk İŞGEM’i olan bu merkezin Gümüşhane’ye yapılan en büyük kamu yatırımlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, "Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde 8 milyon avroluk bu yatırım hayat buldu. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız da başından itibaren atılan tüm adımları büyük bir titizlikle takip etti. Dünya ortalamasına baktığımızda, her yeni 100 girişimden en fazla 10’unun hayatta kaldığını görüyoruz. Maalesef ülkemiz ortalamaları da benzer bir eğilim gösteriyor. Ancak bu durumu İŞGEM’lerle tersine çevirmek mümkün. Bu merkezlerde yer alıp, ilk yıllarında profesyonel destek alan işletmelerin hayatta kalma oranı artıyor" şeklinde konuştu.