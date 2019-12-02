HABER

Doğu Karadeniz'de kar ve şiddetli yağmur bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:37 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de kar ve şiddetli yağmur bekleniyor

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli yağmur etkili olacak.

Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ile yoğun kar yağışı bekleniyor.

Muhtemel sel, su baskını, heyelan riskinin yanı sıra bin metre üzeri rakımlı yerlerde kar yağışı (20 santimetre) nedeniyle buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Muhammet için işaret dili öğreniyorlarMuhammet için işaret dili öğreniyorlar
Çöpler ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyorÇöpler ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz kar ve yağmur uyarısı Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Edirne’de dehşet! Minibüsteki ve kaldırımdaki kadınlara saldırdı

Erzurum’da kar hayatı felç etti

Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! O anları film gibi izlediler

Korku dolu anlar! Saatlerce böyle kaldı

İstanbul'daki barajlarda tehlike çanları! Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.