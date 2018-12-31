HABER

Doğu Karadeniz'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:59 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de 99, Bayburt'ta 50 köyle ulaşım sağlanamıyor

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Gümüşhane'de kar yağışı sebebiyle Kelkit'te 45, Köse'de 8 ve Şiran'da 46 olmak üzere 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

- Bayburt

Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olduğunu söyledi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Koçyiğit, ilde kapalı bulunan 50 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

- Giresun

Giresun-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri sürücüleri araçlarında kas lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları için uyarıyor.

Yüksek kesimlerdeki köyler ile yaylalarda kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekiplerince gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

PARTNERMilli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı?
Çan'da 'akıllı durak' hizmete girdiÇan'da 'akıllı durak' hizmete girdi
'Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir''Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz kar yağışı kış

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.