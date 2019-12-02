HABER

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

    KAR MANZARASINA İLGİ Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Zigana Dağı'nda seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

KAR MANZARASINA İLGİ

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Zigana Dağı'nda seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Yağışın etkisini azalttığı Zigana Geçidi'ni kullanan sürücüler yol kenarlarında mola vererek, kartpostallık görüntülerin yaşandığı manzarada selfie yapıyor, fotoğraf çektiriyor, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak manzarayı takipçileriyle paylaşıyor.

'KARADENİZ'İMİZ HAYRAN BIRAKIYOR'

Mehmet Kuyumcu, kar manzarasını yakından görebilmek için Zigana Dağı'nda mola verdiklerini söyleyerek, "Karadeniz'imiz eşsiz coğrafyası ve doğal güzelliği ile her zaman kendisine hayran bırakıyor. Bugün de burada çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Son zamanlarda 4 mevsimi birlikte yaşayamıyoruz. Ama ortaya çıkan bu güzellik gerçekten seyri doyumsuz. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Halis Yılmaz da Karadeniz'in dağlarının karla kaplanması ile apayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Böyle bir manzarayı görüp de durmamak olmazdı. Karla birlikte muhteşem manzarada bir anı fotoğrafımız olsun istedik" dedi.

Galatasaray maçı için Trabzon'a geldiğini söyleyen Arzu Durmuş da, "Meteoroloji uyarmıştı. bu manzarayı görebilmek için yolculuğumu iki gün erteledim. Bugün burada bu eşsiz doğa manzarasını yakından görme ve fotoğraf çekme fırsatım oldu" dedi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Türkiye tarafından onarılan okulda ders başı yapıldıTürkiye tarafından onarılan okulda ders başı yapıldı
Samsun’da “Gelecekte İş” konferansıSamsun’da “Gelecekte İş” konferansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor

İngiltere'den Nepal'e yürüyor! İstanbul'a ulaştı

Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

Van Gölü'nde tüyler ürperten olay! İnsan kemikleri bulundu

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında eşi tarafından katledilmişti! Genç kadının son anları kamerada

İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.