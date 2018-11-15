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Doğu Karadeniz'de kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

Özellikle iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar sebebiyle Gümüşhane ve Bayburt'ta bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor

Doğu Karadeniz'in yüksek ve iç kesimlerinde soğuk hava ve kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 18, Kelkit'te 40, Köse'de 7, Şiran'da 15 olmak üzere toplam 80 köyün yolu kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde ulaşımda aksama yaşanmazken ekiplerin yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

- Giresun

Giresun'un yaylaları ile iç kesimdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Giresun-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2200 rakımlı Eğribel geçidinde ise kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü.

Karayolları 104. Şube Şefliği ekipleri ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmaması için çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Ekipler, sürücüleri zincirsiz trafiğe çıkmamaları konusunda uyararak dikkatli olmalarını istedi.

- Bayburt

Bayburt'ta dün öğle saatlerinde başlayan ve bu sabah etkisini kaybeden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken beraberinde güzel görüntüler de oluşturdu.

Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktığı kentte, birçok köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Kar yağışı sonucu Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın aksamaması için ekipler iş makineleriyle gece boyu kar kürüme çalışması yürüttü.

Aynı güzergahta sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için çeşitli tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, güzergahta seyreden sürücüleri zincir kullanmaları yönünde uyarırken, çekici türü araçları ise gece boyu bekleme noktalarında tuttu.

Öte yandan Bayburt Belediyesi de oluşturduğu ekiplerle kent merkezinde kar temizleme çalışmaları yaptı.

- Artvin

Artvin ve ilçelerinde yağışlar, sahil kesiminde yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar şeklinde etkili oluyor.

Yüksek kesimlerdeki kar yağışı sebebiyle Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçerken trafikte herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

İl Özel idaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı da il genelinde kapalı köy ve mahalle yolunun bulunmadığı ifade ederek, herhangi olumsuz duruma karşı ekiplerin hazır olduğunu söyledi.

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