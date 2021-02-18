HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğu Karadeniz’de kış

Doğu Karadeniz’de kış

18.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar ve soğuk hava yurdun büyük bölümünde olduğu gibi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de toplam 480 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar ve soğuk hava yurdun büyük bölümünde olduğu gibi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de toplam 480 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Trabzon’da kapalı olan tüm köy ve mahalle yolları dün akşam itibariyle ulaşıma açılırken, kar en çok Rize ve Giresun’da etkili oldu.
Rize’de 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 60 köy ile Çamlıhemşin’de 24, Çayeli’nde 23, Fındıklı’da 23, Güneysu’da 21, Ardeşen’de 16, İkizdere’de 13, Pazar’da 5 ve Hemşin’de 1 köy yolu olmak üzere 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kardelen’ ekipleri, bölgelerin aciliyet durumlarını göz önüne alarak yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun
Giresun’da da kar nedeniyle 175 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, kapalı köy yollarını açmak için 61 ekip gece-gündüz görev yapıyor. Giresun’da merkeze bağlı 14, Alucra’da 6, Bulancak’ta 21, Çamoluk’ta 8, Çanakçı’da 2, Dereli’de 16, Doğankent’te 1, Espiye’de 11, Görele’de 32, Güce’de 3, Keşap’ta 6, Praziz’de 3, Şebinkarahisar’da 27, Tirebolu’da 13 ve Yağlıdere’de 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Artvin
Artvin’de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 2 köy ile Ardanuç’ta 27, Şavşat’ta 25, Yusufeli’nde 8 ve Hopa’da 16 köy yolu olmak üzere toplam 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane
Gümüşhane’de kar etkili olmayı sürdürüyor. Bugün sabah itibariyle merkez ilçede 10, Kürtün ilçesinde 10, Şiran ilçesinde 16 ve Torul ilçesinde 5 olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl genelinde Özel İdare’ye bağlı 31 ekip, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için korkutan deprem senaryosu! 200 bin bina, 3 milyon insan etkilenecek İstanbul için korkutan deprem senaryosu! 200 bin bina, 3 milyon insan etkilenecek
Polis vatandaşları ‘sessiz katil’ konusunda uyardıPolis vatandaşları ‘sessiz katil’ konusunda uyardı
Trendyol destek hattına nasıl erişilir?Trendyol destek hattına nasıl erişilir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Kafe ve restoranlarda hangi önlemler alınacak? TSE kriterleri belirledi

Kafe ve restoranlarda hangi önlemler alınacak? Kriterler belirlendi

Polis vatandaşları ‘sessiz katil’ konusunda uyardı

Polis vatandaşları ‘sessiz katil’ konusunda uyardı

Kızılırmak kısmen dondu! Altınyayla eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Türkiye'nin en soğuk yeri oldu! Sıcaklık bakın kaç ölçüldü

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Kocaeli Valiliği ekmek zammına itiraz edip, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı! Vatandaştan karara destek

Valilik, zam kararını yargıya taşıyor!

Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.