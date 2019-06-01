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Doğu Karadeniz’de ölümlü ve yaralamalı trafik kazası sayılarında artış

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

2018 yılında Doğu Karadeniz’de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2017 yılına göre yüzde 2,1 oranında artarak 6 bin 592’ye yükseldi.

2018 yılında Doğu Karadeniz’de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2017 yılına göre yüzde 2,1 oranında artarak 6 bin 592’ye yükseldi. Bu kazalarda toplam 216 kişi yaşamını yitirirken 11 bin 607 kişi yaralandı. Ayrıca ölenlerin yüzde 61,1’i kaza yerinde hayatını kaybetti.
TUİK verilerine göre, bir önceki yıla göre ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2018 yılında Doğu Karadeniz (TR90) illerinden Gümüşhane’de yüzde 10,9 artarak 416, Ordu’da yüzde 6,1 artarak bin 941, Giresun’da yüzde 2,3 artarak bin 123 ve Trabzon’da yüzde 0,7 artarak bin 883’e yükselirken Artvin’de yüzde 8,5 azalarak 448 ve Rize’de yüzde 2,3 azalarak 819 oldu. Bu kazalarda Trabzon’da 69, Giresun’da 50, Gümüşhane’de 28, Ordu’da 26, Rize’de 23 ve Artvin’de 20 kişi yaşamını yitirirken yaralı sayısı Trabzon’da 3 bin 280, Ordu’da 3 bin 275, Giresun’da 2 bin 068, Rize’de bin 385, Gümüşhane’de 841 ve Artvin’de 758 oldu.
Ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı dikkate alınıp kaza başı yaralı sayısı incelendiğinde bu değerin Doğu Karadeniz’de en fazla 2,02 ile Gümüşhane’de olduğu, Gümüşhane’yi sırası ile 1,85 ile Artvin’in, 1,84 ile Giresun’un, 1,74 ile Trabzon’un ve 1,69 ile Rize’nin ve Ordu’nun takip ettiği görüldü. Bu değerler dikkate alındığında Doğu Karadeniz’de bulunan tüm iller 1,65 olan Türkiye değerinin üzerinde yer aldı.

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