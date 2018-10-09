DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK SEL VE HEYELANA YOL AÇTI; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI (1)

DOĞU Karadeniz'de aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon'un Araklı ilçesinde dereler taştı, cami, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Rize'de şelale taştı, yol ulaşıma kapandı. Artvin'de ise 2 ayrı noktada heyelan nedeniyle ulaşım kesildi.

Doğu Karadeniz'de yer yer metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon'un Araklı ilçesinde Kaşıkçı deresi taştı, çevredeki bir cami ile ev ve bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçe geçişi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları ile alt yapıda hasarlar oluştu.

RİZE'DE ŞELALE TAŞTI

Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.Rize'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.