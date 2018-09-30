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Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, sonbahar mevsimiyle birlikte yaylalardan köylere göçler başladı.

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, sonbahar mevsimiyle birlikte yaylalardan köylere göçler başladı. Yaylacıların hayvanları ve eşyalarıyla köylerine dönüşü, renkli görüntüler oluşturdu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylacılık, asırlardır yaşatılıyor. Hayvanlarıyla yaylalara mayıs ayı ortalarında göç edenler, yılın 4- 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylacılar, sonbaharla birlikte köylerine geri dönüyor. Yaylalardan köylere başlayan göç sırasında renkli görüntüler ortaya çıkıyor.
6- 7 SAAT YÜRÜYORLAR
Doğal güzellikleriyle görenlerin hayran kaldığı Trabzon'un Tonya ilçesinde de yaylalardan köylere göç başladı. Kimi yaylacılar, hayvanlarını ve eşyalarını kamyonete yükleyerek kimileri de hayvan sürüsüyle 6- 7 saatlik yolu yüksüz yürüyerek köylerine dönüyor. Köylüler, gelecek sezona kadar evlerinde yaşıyor.
Labazon Yaylası'ndan dönen Emine Köse, yaz mevsimi boyunca yaylalarda ineklerini otlattığını ve kış mevsimi için hazırlık yaptığını belirterek, "Bu yaylaları çok seviyoruz. Bizim eskilerimiz buradan geldi, geçti. İneklerimizi süsledik. Allah nasip ederse köye doğru göç ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Doğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladıDoğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladıDoğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladıDoğu Karadeniz'de yaylalardan göç başladı

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