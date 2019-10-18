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Doğu Karadeniz’in atık suları denize ve derelere akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz bölgesindeki 104 belediyeden Giresun’da ve Rize’de bulunan 2 şer belediye hariç 100 belediyede kanalizasyon şebekesi bulunurken, bu belediyelerin atık suları denize ve derelere akıyor.TUİK verilerine göre, bölge genelinde Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı 32 olurken, 2018 yılında “Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki oranı Türkiye genelinde yüzde 90,7 olurken, Gümüşhane’de bu rakam yüzde 95,5, Artvin’de yüzde 90,9, Trabzon’da yüzde 87,0, Giresun’da yüzde 82,8, Rize’de yüzde 81,6 ve Ordu’da yüzde 70,0 oldu.“Alıcı ortamlarına göre kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atıksu miktarı” bakımından Doğu Karadeniz illeri incelendiğinde Trabzon’da kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atık suyun yüzde 93,4’ü, Rize’de yüzde 87,1’i, Giresun’da yüzde 74,5’i, Ordu’da yüzde 62,8’i ve Artvin’de yüzde 35,4’ü denize deşarj edildi.

Doğu Karadeniz bölgesindeki 104 belediyeden Giresun’da ve Rize’de bulunan 2 şer belediye hariç 100 belediyede kanalizasyon şebekesi bulunurken, bu belediyelerin atık suları denize ve derelere akıyor.
TUİK verilerine göre, bölge genelinde Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı 32 olurken, 2018 yılında “Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki oranı Türkiye genelinde yüzde 90,7 olurken, Gümüşhane’de bu rakam yüzde 95,5, Artvin’de yüzde 90,9, Trabzon’da yüzde 87,0, Giresun’da yüzde 82,8, Rize’de yüzde 81,6 ve Ordu’da yüzde 70,0 oldu.
“Alıcı ortamlarına göre kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atıksu miktarı” bakımından Doğu Karadeniz illeri incelendiğinde Trabzon’da kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atık suyun yüzde 93,4’ü, Rize’de yüzde 87,1’i, Giresun’da yüzde 74,5’i, Ordu’da yüzde 62,8’i ve Artvin’de yüzde 35,4’ü denize deşarj edildi. Ayrıca Gümüşhane’de yüzde 97,5’i, Artvin’de yüzde 64,6’sı, Ordu’da yüzde 37,2’si, Giresun’da yüzde 21,7’si, Rize’de yüzde 11,6’ sı ve Trabzon’da yüzde 6,6’sı akarsuya deşarj edildi.
Deşarj edilen toplam atık suyun arıtma tesislerinde arıtılma oranları incelendiğinde Ordu’da deşarj edilen atık suyun yüzde 100’ü, Trabzon’da yüzde 77,7’si, Rize’de yüzde 71,7’si, Gümüşhane’de yüzde 68,5’i, Giresun’da 52,4’ü arıtma tesislerinde arıtıldı. Artvin’de ise arıtma tesisi ile hizmet veren belediye bulunmadığından arıtma gerçekleşmedi.

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