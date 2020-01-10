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  4. Doğu Karadeniz’in en donanımlı hayvan hastanesi Giresun’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en donanımlı hayvan hastanesi Giresun’da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz’in en donanımlı hayvan hastanesi Giresun’da düzenlenen törenle açıldı.Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) öncülüğünden açılan hastanede acil müdahale, yoğun bakım, ameliyathane, karantina alanı ile hizmet verecek.Düzenlenen açılış töreninde konuşan Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Çetiner, Giresun’da 6 bin 694 üyeye hizmet verdiklerini söyledi.Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin2007 yılında kurduklarını ifade eden Çetiner, “13 yıldır birliğimizle hizmet vermekteyiz.

Doğu Karadeniz’in en donanımlı hayvan hastanesi Giresun’da düzenlenen törenle açıldı.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) öncülüğünden açılan hastanede acil müdahale, yoğun bakım, ameliyathane, karantina alanı ile hizmet verecek.
Düzenlenen açılış töreninde konuşan Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Çetiner, Giresun’da 6 bin 694 üyeye hizmet verdiklerini söyledi.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin2007 yılında kurduklarını ifade eden Çetiner, “13 yıldır birliğimizle hizmet vermekteyiz. Engebeli arazi ve dağınık yerleşiminden dolayı hizmetin çok zor, hayvancılığınız az olduğu ilimizin ilçelerinde 9 şube 17 hizmet aracı, 22 personel ile toplamda 6 bin 694 üyemize hizmet vermekteyiz. İnsanlar gibi her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hakka saygı duymak insanlığın en temel ilkelerinden birisidir” dedi.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise yaptığı konuşmada hastanenin önemli bir kazanç olduğunu kaydederek, “İlimizin böyle bir yere sahip olması hepimiz için bir kazanç gerçekten onun için emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz buna ve daha iyilerine de layık inşallah gayret ederek o noktalara da ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın’ın da katıldığı tören sonrası İl Müftüsü Muhittin Oral’ın yaptığı dua ile hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

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